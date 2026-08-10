Camerlona, aggredisce autista e infermiera del 118: arrestato

Notte movimentata in un’area di servizio di Camerlona, dove un uomo in forte stato di agitazione ha aggredito il personale di un’ambulanza intervenuta per soccorrerlo. L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato 8 e domenica 9 agosto.

Secondo quanto confermato dai Carabinieri, l’uomo – di origini stranieri – si trovava in un forte stato di alterazione, verosimilmente legato all’uso di sostanze stupefacenti, quando è arrivata l’ambulanza chiamata per prestargli assistenza.

La situazione è però rapidamente degenerata: il soggetto ha aggredito prima l’autista dell’ambulanza e poi l’infermiera. Quest’ultima è stata visitata e trasportata in ospedale per accertamenti.

Anche l’uomo è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto alle cure necessarie. Una volta dimesso, però, è stato trattenuto in stato di arresto nelle camere di sicurezza dei Carabinieri.