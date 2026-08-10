Cervia, il burraco fa bene: oltre 400 partecipanti e 4mila euro per la solidarietà

Quattrocento persone, decine di tavoli nel cuore di Cervia e una partita che alla fine hanno vinto tutti. È il bilancio dell’11ª edizione del Torneo di Burraco Benefico dei Lions Club, che sabato sera ha portato in piazza Garibaldi oltre 400 partecipanti, tra cittadini e turisti, unendo gioco, convivialità e solidarietà.

L’iniziativa, organizzata dai Lions Club “Cervia Ad Novas” e “Milano Marittima 100”, ha animato il centro storico con i tavoli allestiti per il torneo, confermando il successo di un appuntamento ormai tradizionale dell’estate cervese.

Ma il risultato più importante è arrivato alla fine della serata: grazie alle iscrizioni e alla generosità dei partecipanti sono stati raccolti 4mila euro, che saranno interamente destinati a due realtà impegnate ogni giorno al fianco delle persone più fragili.

La somma sarà divisa a metà: 2mila euro andranno all’associazione SO.SAN., che offre assistenza medica e sanitaria gratuita alle persone indigenti, mentre gli altri 2mila euro saranno destinati alla Caritas della Diocesi di Cervia, impegnata nel sostegno alle famiglie del territorio che vivono situazioni di difficoltà economica e sociale.