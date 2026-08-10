FLC CGIL E-R. Personale ATA: a Ravenna 94 assunzioni su 263 posti disponibili, coperto il 36% dei posti

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Restano critiche, secondo la FLC CGIL Emilia-Romagna, le condizioni degli organici del personale ATA nelle scuole regionali. È quanto emerso dall’incontro con l’Ufficio scolastico regionale che ha portato all’autorizzazione di 2.199 posti aggiuntivi nell’organico di fatto: 349 assistenti amministrativi, 233 assistenti tecnici, 1.593 collaboratori scolastici, 21 addetti alle aziende agrarie, 2 cuochi e un infermiere.

Per il sindacato si tratta di un incremento necessario, ma non sufficiente a risolvere le carenze strutturali degli organici rispetto alle esigenze delle scuole.

Particolare attenzione viene posta sugli effetti del dimensionamento scolastico. Secondo la segretaria generale regionale Monica Ottaviani, in diversi casi gli accorpamenti hanno comportato una riduzione del personale ATA nonostante siano rimasti invariati il numero dei plessi e i relativi bisogni di vigilanza e sicurezza. A questo si aggiunge l’aumento degli alunni con disabilità, cresciuti del 6,6%, pari a circa 4.000 studenti in più.

La FLC CGIL cita come esempio un istituto comprensivo di recente accorpamento, nel quale i collaboratori scolastici sarebbero passati da 36 a 27, pur mantenendo 13 plessi. Il sindacato ha quindi chiesto all’USR Emilia-Romagna un’analisi scuola per scuola degli effetti del dimensionamento sugli organici e delle eventuali compensazioni effettuate.

Poche assunzioni rispetto ai posti disponibili

La FLC CGIL critica anche il numero delle stabilizzazioni del personale ATA, giudicando troppo ampio il divario tra posti disponibili e assunzioni autorizzate.

La situazione più delicata, secondo il sindacato, riguarda i funzionari EQ, ex DSGA: a fronte di 102 posti vacanti e disponibili, il Ministero dell’Istruzione e del Merito avrebbe autorizzato soltanto 50 assunzioni, lasciando scoperte 52 posizioni nella regione.

“È inaccettabile lasciare scoperta una parte così consistente dei posti”, sostiene la FLC CGIL, sottolineando il ruolo del personale ATA nel garantire il funzionamento quotidiano degli istituti e il diritto allo studio.

“Siamo stufi di tagli, precarietà, reggenze e soluzioni emergenziali – afferma Monica Ottaviani –. Per far funzionare la scuola servono programmazione, investimenti e stabilità”.

Le tabelle della FLC CGIL evidenziano un divario significativo tra posti disponibili e immissioni in ruolo nelle province romagnole. A Ravenna risultano complessivamente 263 posti disponibili tra assistenti amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici, a fronte di 94 assunzioni. A Forlì-Cesena i posti disponibili sono 321, con 116 immissioni in ruolo, mentre a Rimini sono 226 i posti disponibili e 83 quelli destinati alle assunzioni. In tutti e tre i territori viene quindi coperto poco più del 35% dei posti disponibili.

La situazione riguarda soprattutto i collaboratori scolastici: a Ravenna, ad esempio, a fronte di 175 posti disponibili le assunzioni previste sono 69; a Forlì-Cesena 89 su 226 e a Rimini 62 su 158. Più contenuti, ma comunque rilevanti, i numeri relativi agli assistenti amministrativi e tecnici. Nessuna delle tre province registra inoltre immissioni in ruolo per gli operatori delle aziende agrarie, nonostante siano presenti posti disponibili a Ravenna e Forlì-Cesena.

I posti vacanti in Regione E-R: