Fusignano celebra la patrona: mostre, spettacoli, mercatini e una nuova grafica per l’Otto settembre

Fusignano è pronta per la festa della natività della beata vergine Maria, patrona della città, con i tradizionali festeggiamenti dell’Otto settembre, ricorrenza che viene festeggiata ininterrottamente da oltre 450 anni. La programmazione inizia giovedì 3 settembre e sarà caratterizzata come sempre da spettacoli, mostre, sport, numerosi mercatini e una variegata gastronomia.

“La festa di quest’anno porta avanti un percorso di rinnovamento già avviato e che vedrà un’importante partecipazione dei giovani, che stanno dietro all’organizzazione di diversi eventi – sottolinea il sindaco Nicola Pondi -. L’Otto settembre è la più grande festa della nostra città e coinvolge un gran numero di associazioni e tantissimi esercenti, oltre ad impegnare la macchina comunale ad ogni livello. La riuscita della festa è quindi merito di tutte queste forze e il rinnovamento passerà anche attraverso la promozione, con la nuova grafica elaborata da Vanessa Zanzelli”.

Si parte giovedì 3 settembre con la serata di anteprima, che partirà alle 18 con la tradizionale camminata della festa, a cura dell’Avis e in ricordo di Nicoletta Missiroli; partenza da piazza Corelli.

Venerdì 4 settembre lo spettacolo principale della serata, in piazza Corelli, prevede il concerto de Gli Taliani, offerto dall’Avis Fusginano.

Sabato 5 settembre è in programma la tradizionale serata dedicata alle danze con «4 piazze x 4 balli»: in particolare si ballerà il boogie in piazza Corelli con Gallo & the Rockin’ Seeds, la salsa in piazza Emaldi con i dj Timba e El Raton con Manuel La Palma, il liscio al centro sociale Zaffagnini di via Vittorio Veneto con l’orchestra di Patrizia Ceccarelli, mentre piazza Don Vantangoli ospiterà il dj set della società di Basket dedicato alle hit radiofoniche dal 2000 in avanti.

Domenica 6 settembre in piazza Corelli ci sarà lo spettacolo comico “EncicloPia” con Maria Pia Timo, mentre lunedì 7 settembre è in programma la Festa dello sport a cura dell’Agis, che andrà in scena tra piazza Corelli e le vie del centro dalle 17 e vedrà la partecipazione delle società sportive locali. Alle 19 verranno premiati gli sportivi più meritevoli della stagione, alle 19.30 seguirà lo spettacolo a cura di “D di danza” e alle 21 in piazza Corelli ci sarà il concerto di Gloria Turrini.

Martedì 8 settembre, serata finale e culminante della festa, suoneranno in piazza Corelli i Moka Club.

Il programma liturgico parte da domenica 30 agosto con il rosario meditato e canto delle litanie; lunedì 31 agosto partiranno le due messe giornaliere alle 8 e alle 18.30, con l’incontro “Magnifica Humanitas”, alle 20.30 nella chiesa di San Giovanni Battista, nel corso del quale don Alberto Luccaroni approfondirà la nuova enciclica di papa Leone. Sabato 5 settembre alle 19.30 ci sarà la benedizione delle auto e martedì 8 la messa sarà celebrata alle 11 e alle 20; alle 20.45 seguirà la processione per le vie del centro e sarà attivo il mercatino vintage della Caritas in corso Emaldi 91.

Una particolare importanza assume quest’anno la grafica ufficiale della festa dell’Otto Settembre, fortemente rinnovata grazie al lavoro creativo di Vanessa Zanzelli, in arte Apotropaike, che da oltre vent’anni lavora come illustratrice e art director, specializzata nella comunicazione di genere coi centri antiviolenza. “È stato un lavoro bello ed emozionante, al quale mi sono accostata con tutte le cautele che il Sacro impone – ha commentato Vanessa Zanzelli -. Tutto è nato da una suggestione dell’assessora alla Cultura Lorenza Pirazzoli, che ho conosciuto per una precedente mostra e grazie alla quale ho approfondito il lavoro di Annibale Luigi Bergamini, sullo stile del quale era stato fatto un bellissimo lavoro nelle scuole, a partire dalla rielaborazione delle sue opere. E dato che questo modo di operare è affine anche a tanti miei progetti precedenti, ho cominciato a lavorare sulla Madonna dell’Otto settembre a partire dal materiale che mi è stato fornito e da colloqui che ho avuto con signore fusignanesi profondamente devote. Nella mia rielaborazione sono partita dalla cinquecentesca Madonna Patrona Fusiniani di Francesco Acquaviva, campionando però i colori dai dipinti di Bergamini. Per valorizzare la dolcezza del viso della Madonna, ho preso spunto da un ulteriore ritratto del Bergamini, di una donna con bambino, e ho alleggerito i drappi un po’ opprimenti della Madonna di Acquaviva, con un taglio complessivamente molto più pop, che però cita anche alcuni elementi dell’iconografia di Santa Ildegarda”.

Grande importanza rivestono, come ogni anno, le numerose mostre allestite nei giorni della festa e in molti casi destinate ad andare avanti anche oltre. Tra queste spicca l’esposizione dedicata a Ferriano Giardini, promossa da Capit Romagna e curata da Paolo Trioschi e l’esposizione di Andrea Tassinari, che saranno inaugurate venerdì 4 settembre alle 18 al museo civico San Rocco, dove rimarranno allestite fino all’8 novembre. All’interno della nicchia “Presenze d’arte” sarà esposta un’opera dell’architetto Giorgio Montanari raffigurante la Madonna Patrona di Fusignano. Sempre al museo civico, il 5 settembre alle 17 verrà presentata dal prof. Sergio Baroni l’acquisizione di due nuove targhe devozionali per la collezione museale.

Venerdì 4 inaugura alle 17 allo spazio Cose Belle di corso Emaldi 51 la mostra “Involucri” di Francesca Faraoni, e alle 19 partiranno le esposizioni curate dal Nuovo Circolo Fotografico: “10×10” e “Sentieri Fotografici”, con l’allestimento di un set fotografico a tema dal 5 alle’8 settembre dalle 18 nell’ammezzato e nella sala dell’Auditorium Corelli. Sempre il 4 settembre al piano terra dell’auditorium alle 16 inaugurerà la mostra documentaria “La pace si fa strada. Marcia Fusignano-Marzabotto 6-8 ottobre 1961”, mentre alle 20 al Granaio partirà l’esposizione “Dolce riviera. Benvenuti in villeggiatura” a cura di Cobra Studio. Dal 7 al 9 settembre, infine, dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19, all’H.Home shop di via Quarantola 64 sarà allestito “Abito”, un percorso di ricerca tra capi di moda e oggetti d’arredo.

Oltre alle mostre allestite per la festa, sarà possibile anche ammirare le collezioni permanenti del museo civico San Rocco.