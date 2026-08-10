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Lavori alla rete idrica, possibili disagi in 12 frazioni del Ravennate nella notte tra lunedì e martedì
Possibili abbassamenti di pressione e temporanee sospensioni dell’acqua nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 agosto. Hera interverrà dalle 20 alle 6 in via Budria 38, a Coccolia, per riparare una condotta della rete idrica.
Per ridurre al minimo i disagi, i lavori saranno eseguiti nelle ore notturne, ma potranno interessare diverse frazioni del territorio ravennate: Coccolia, Durazzano, San Pietro in Trento, Longana, Ghibullo, Roncalceci, Filetto, Pilastro, Godo, San Marco, San Michele e Fornace Zarattini.
Al termine dell’intervento, durante il ripristino della normale erogazione, potrebbero verificarsi ancora temporanei abbassamenti della pressione o alterazioni del colore dell’acqua. Hera precisa che quest’ultimo fenomeno non ne compromette la potabilità: in caso di acqua più torbida o colorata è sufficiente lasciarla scorrere per qualche minuto, fino al ritorno alla normalità.
Per eventuali emergenze, segnalazioni di guasti o rotture, è attivo 24 ore su 24 il numero gratuito di pronto intervento Hera 800.713.900 per i servizi di acqua, fognature e depurazione.