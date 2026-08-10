Morto il ciclista Giancarlo Ferretti, il cordoglio dell’Amministrazione comunale di Lugo

Nato a Lugo nel 1941, si appassionò al ciclismo fin da giovanissimo e cominciò a correre tra gli allievi nel Baracca Lugo, passando poi alla Rinascita di Ravenna e alla Vital di Fusignano. Nel 1962 fu convocato dalla Nazionale ciclistica italiana, per il campionato del mondo di Salò e il Tour de l’Avenir. Come professionista, dal 1963 al 1970, Ferretti ha corso per la Legnano, la Sanson e la Salvarani, dove lo chiamò un altro gigante del ciclismo romagnolo, Luciano Pezzi. In quella squadra, Ferròn – il suo nomignolo – diventò il gregario di riferimento di Felice Gimondi.

Nel corso della sua carriera, Giancarlo Ferretti ha sempre messo la squadra davanti a tutto; una generosità, una fermezza e un’indole – quella di colui che tutti chiamavano «sergente di ferro» -, che si rivelarono particolarmente importanti anche nella fase successiva della sua carriera, quella da direttore sportivo. Nel 1971 guidò i dilettanti della Rinascita alla conquista della Coppa Italia; poi passò ai professionisti, ripartendo sempre da Gimondi alla Bianchi, dove rimase a lungo, giocando un ruolo importante nella vittoria di Gimondi al Giro d’Italia del 1974. In seguito, Ferretti fu direttore sportivo anche all’Ariostea, la MG e la Fassa Bortolo, lavorando al fianco di ciclisti celebri come Moreno Argentin, Rolf Sorensen, Davide Cassani, Paolo Bettin, Ivan Basso e Gianni Bugno.