Offshore ed energia, ROCA guarda al futuro: oltre 295mila euro di utile per OMC nel 2025

Il polo energetico ravennate continua a rafforzare il proprio peso e ROCA prepara un cambio di passo. È quanto emerge dalla riunione del Consiglio Direttivo di Ravenna Offshore Contractors Association, l’associazione presieduta da Stefano Silvestroni che riunisce oltre quaranta imprese della filiera dell’offshore, dell’energia e dei servizi collegati.

Al centro dell’incontro, innanzitutto, il bilancio 2025 di OMC Scrl, società di cui ROCA è socio fondatore insieme ad Assorisorse e alla Camera di Commercio di Ferrara Ravenna. L’esercizio si è chiuso con un utile di oltre 295mila euro, dopo aver versato all’Erario oltre 100mila euro di imposte.

Un risultato accolto con soddisfazione dal Consiglio Direttivo di ROCA, che ha espresso particolare apprezzamento alla chairman di OMC Med Energy, l’ingegnera Francesca Zarri.

Ma dalla riunione è emerso anche un progetto di evoluzione per la stessa associazione. ROCA ha infatti deciso di convocare l’Assemblea dei Soci nel prossimo autunno per proporre un aggiornamento dello Statuto. L’obiettivo è duplice: da una parte semplificare la gestione associativa, dall’altra rafforzare la centralità di Ravenna e ampliare il perimetro di rappresentanza all’intera filiera dell’energia, superando quindi il riferimento esclusivo al comparto offshore.

Un passaggio che arriva mentre Ravenna continua a consolidare il proprio ruolo nel panorama energetico nazionale.

Nel corso della riunione è stata inoltre accolta con favore l’iniziativa del Premio nazionale Donnemare, promosso dal Comune di Ravenna insieme al Ministero per la Protezione Civile e le Politiche del Mare e alla Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, nell’ambito del programma “Ravenna 2026 – Capitale italiana del mare”. ROCA è stata invitata dal Gabinetto del Sindaco a presentare candidature.

Sul fronte della rappresentanza nazionale, il Consiglio ha poi espresso soddisfazione per la recente nomina di Caterina Righini e Fabio Iarocci, rispettivamente vicepresidente e consigliere di ROCA, nel Collegio dei Probiviri di Assorisorse. Per l’associazione, un riconoscimento del crescente peso assunto dal polo energetico ravennate anche a livello nazionale.

Infine, ROCA ha ribadito il ruolo degli enti e delle istituzioni locali – Comune, Provincia e Regione, insieme all’Autorità portuale e alla Capitaneria di Porto – nel sostenere lo sviluppo del sistema energetico ravennate.