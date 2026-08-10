Porto di Ravenna, completati i cavidotti per il cold ironing di Porto Corsini

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Conclusa in via Trieste la posa delle tubazioni che porteranno l’energia elettrica green al Terminal Crociere. L’impianto potrebbe entrare in funzione entro la fine dell’anno.

Prosegue il percorso di transizione energetica del Porto di Ravenna. È stata completata la posa e l’interramento dei cavidotti in via Trieste, infrastruttura necessaria per collegare la futura stazione di cold ironing al Terminal Crociere di Porto Corsini.

I lavori, avviati lo scorso aprile dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, hanno interessato un ampio tratto di via Trieste. Le attività saranno ora sospese fino a circa metà settembre per non creare disagi alla viabilità verso le località della costa. In autunno il cantiere riprenderà su un’area più circoscritta per completare connessioni e giunzioni dell’infrastruttura.

La nuova stazione permetterà alle navi da crociera ormeggiate a Porto Corsini di collegarsi alla rete elettrica terrestre e spegnere i motori durante la sosta, riducendo così a zero le emissioni atmosferiche e acustiche prodotte dai motori di bordo.

L’energia sarà fornita anche dall’impianto fotovoltaico realizzato dall’Autorità Portuale nell’area dell’ex raffineria Sarom, oggetto di un’importante opera di rigenerazione ambientale. Su circa 34 dei 44 ettari complessivi è stato realizzato un impianto da 37,16 MWp, mentre le restanti aree sono state trasformate in zone boschive.