Raggisolaris Faenza inizia la nuova stagione puntando ai play off

Si è alzato il sipario sulla stagione della Tema Sinergie, la dodicesima consecutiva in serie B Nazionale. La squadra si è radunata nel pomeriggio al PalaCattani e, dopo il consueto discorso di inizio anno della dirigenza, ha sostenuto il primo allenamento con i preparatori fisici e con coach Pansa e il suo staff. La preparazione continuerà con una doppia seduta giornaliera e sabato 22 agosto in casa della Sella Cento (formazione di serie A2) ci sarà la prima amichevole.

“Iniziamo la stagione con grande entusiasmo e con la voglia di migliorare il risultato della precedente – spiega coach Lorenzo Pansa -. Proveremo a raggiungere i play off in maniera diretta, ovvero arrivare tra le prime sei, ma non sarà semplice vista la qualità del girone. Per riuscirci dovremo essere competitivi con tutti e questo sarà il nostro primo obiettivo. Abbiamo costruito un buon roster alzando il livello di maturità e di durezza e aumentando l’esperienza del gruppo. Inoltre per caratteristiche abbiamo più impatto fisico e atletismo.

Sono molto soddisfatto del mercato perché per la prima volta in carriera sono riuscito ad arrivare a tutte le prime scelte che avevamo concordato: merito della dirigenza e dei giocatori che hanno fatto importanti sacrifici economici per venire a Faenza. Inizia quest’anno un’idea di programmazione che si articolerà in più stagioni ed infatti molti atleti hanno firmato un biennale, permettendo quindi di lavorare con maggiore serenità e di programmare il futuro. Abbiamo puntato su giocatori che conoscono il campionato e che hanno caratteristiche che ben si sposano tra di loro.

Dovremo lavorare bene per essere all’altezza di un girone molto duro, che definirei una sorta di A2 mascherata, vista la qualità delle squadre e il loro blasone. Oltre al valore degli avversari, ci sarà la difficoltà del fattore campo, perché giocheremo in piazze storiche che hanno sempre avuto un grande tifo al seguito. Questo è un aspetto che rende il girone ancora più stimolante”.

Le amichevoli della Tema Sinergie

Sabato 22 agosto a Cento ore 19 Sella Cento (A2) – Tema Sinergie

Mercoledì 26 agosto a Forlì ore 19 Unieuro Forlì (A2) – Tema Sinergie

Sabato 29 agosto a Castel Guelfo ore 20.30: Up Imola (B Nazionale) – Tema Sinergie

Mercoledì 2 settembre al PalaCattani ore 18 Tema Sinergie – Virtus Imola (B Interregionale)

Sabato 5 settembre a Fabriano ore 19 Ristopro Fabriano (B Nazionale) – Tema Sinergie

Sabato 12 settembre al PalaCattani: ore 18.30 Tema Sinergie – Consultinvest Pesaro (B Nazionale)

Sabato 19 settembre al PalaCattani: ore 18 Tema Sinergie – OraSì Ravenna (B Nazionale)

Il roster della Tema Sinergie

Playmaker: Gianmarco Bertetti (2001), Filippo Rossi (1997), Nicola Battistini (2008, da Raggisolaris Academy),

David Gaina Catana (2008, da Raggisolaris Academy)

Guardie: Eimantas Stankevicius (1998), Marco Susanni (2007), Deian Rustemaj (2009, da Raggisolaris Academy),

Simone Tampieri (2009, da Raggisolaris Academy)

Ali piccole: Luca Campori (1999), Cheick Mouhamadou Sy (2009, da Raggisolaris Academy), Mattia Pieri (2008, da Raggisolaris Academy)

Ali grandi: Francesco Marcucci (2005), Raffaele Romano (2002), Francesco Filippozzi (2008, da Raggisolaris Academy), Michael Renzi (2007, da Raggisolaris Academy)

Pivot: Marco Di Pizzo (1998), Alessandro Riva (1998), Mattia Lucadamo (2008, da Raggisolaris Academy)