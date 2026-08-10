Ravenna, SAGA compie 20 anni e investe sul welfare: assicurazione sanitaria per i dipendenti e le loro famiglie

Vent’anni di attività e un nuovo investimento dedicato alle persone che ogni giorno fanno crescere l’azienda. SAGA, realtà ravennate specializzata nella manutenzione ferroviaria e tranviaria, celebra il traguardo dei due decenni con una nuova misura di welfare aziendale: dal 1° settembre entrerà in vigore una copertura sanitaria integrativa per i dipendenti, con possibilità di estensione ai familiari.

L’annuncio è arrivato durante il tradizionale Summer Party dell’azienda, occasione nella quale l’amministratrice Catia Garzia ha ripercorso le principali tappe della storia di SAGA e ringraziato i collaboratori che hanno accompagnato il percorso di crescita.

La copertura sanitaria comprenderà prestazioni diagnostiche, visite specialistiche, trattamenti fisioterapici e altri servizi sanitari. Le condizioni della tutela varieranno in base all’anzianità lavorativa e potranno essere estese all’intero nucleo familiare. “Attendere mesi per una visita specialistica o un esame significa vivere nell’incertezza, e l’incertezza toglie serenità alle persone e alle loro famiglie – ha sottolineato Garzia –. Crediamo che prenderci cura del nostro personale significhi, in qualche modo, prenderci cura anche delle loro famiglie”.

Vent’anni di crescita nel settore ferroviario

SAGA è nata a Ravenna nel 2006, fondata da Catia Garzia e Panfilo Salciccia. L’azienda opera in un settore altamente specializzato: si occupa di manutenzione ferroviaria e tranviaria e, in particolare, della riparazione e rigenerazione dei cuori dei deviatoi, uno dei componenti che consentono ai treni di cambiare binario.

Dopo una prima fase dedicata ad attività commerciali, consulenza e sperimentazione, nel 2009 è arrivato il primo intervento per Rete ferroviaria italiana nella stazione di Ravenna.

Oggi SAGA conta circa 60 dipendenti. Nel 2011 ha aperto un’unità locale a Scurcola Marsicana, in provincia dell’Aquila, dotata di un’officina per la manutenzione dei mezzi e di un centro di ricerca e sperimentazione. Nel 2013 sono arrivati il primo accordo quadro con RFI e il brevetto europeo RSW System®, un sistema robotizzato per la rigenerazione fuori opera dei cuori dei deviatoi.

Negli anni successivi l’attività si è ampliata alla manutenzione tranviaria ed è nata PCM, società dedicata a ricerca, sviluppo e formazione. Nel 2020 SAGA ha inaugurato la nuova sede nel centro di Ravenna.

L’ultimo tassello di questo percorso è arrivato lo scorso maggio, con l’inaugurazione della nuova sala conferenze all’ex Amga, edificio di archeologia industriale completamente restaurato.

Durante il Summer Party, Garzia ha ricordato gli inizi dell’impresa e la crescita raggiunta in vent’anni. “All’epoca eravamo forse un po’ incoscienti, o forse semplicemente coraggiosi, nell’imbarcarci in un’impresa che sembrava più grande di noi – ha raccontato –. Negli anni siamo cresciuti fino a diventare la realtà che siamo oggi, ma chi è con noi fin dall’inizio sa bene che non è stato un percorso facile”.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche alle famiglie dei dipendenti, chiamate a condividere assenze, imprevisti e sacrifici legati al lavoro.