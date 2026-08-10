Russi festeggia Sofia Di Battista: 102 anni tra ricami, lavoro e famiglia

Centodue candeline e una vita intera da raccontare. Sofia Di Battista ha festeggiato nei giorni scorsi un compleanno davvero speciale, circondata dall’affetto dei figli, dei nipoti, dei pronipoti e degli amici.

Nata il 6 agosto 1924 a Morro d’Oro, in provincia di Teramo, Sofia ha trascorso la sua lunga vita tra lavoro, famiglia e impegno. Da giovane ha fatto la ricamatrice, un mestiere che ha svolto con passione e abilità, conquistando nel tempo la stima di chi ha conosciuto il suo lavoro.

Accanto al marito ha condiviso gli anni della vita familiare, affrontando anche momenti difficili. Rimasta vedova, ha continuato a occuparsi della famiglia con determinazione, lavorando anche in campagna per crescere i figli e portare avanti la casa.

A festeggiare con lei questo importante traguardo è stata anche l’Amministrazione comunale di Russi. La vicesindaca Grazia Bagnoli ha fatto visita alla centenaria, portandole un omaggio floreale e gli auguri a nome dell’intera comunità.

Una festa semplice, ma piena di affetto, per celebrare una donna che con i suoi 102 anni porta con sé più di un secolo di storia, ricordi e legami familiari.