Cordata scivola per 150 metri sul ghiacciaio: ferita escursionista faentina 26enne

Una scivolata di circa 150 metri sul ghiacciaio, a quasi 3mila metri di quota, e un delicato intervento di soccorso. È rimasta ferita in modo grave una 26enne di Faenza, coinvolta domenica mattina in un incidente sulla Cima Presanella, in Trentino.

La giovane faceva parte di una cordata di quattro persone impegnata lungo la via normale della montagna, sopra il Passo Cercen, in direzione della forcella Freshfield. Per cause ancora da chiarire, il gruppo ha perso l’equilibrio su un tratto particolarmente ripido del ghiacciaio, scivolando per circa 150 metri.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso alpino e l’elisoccorso, con operazioni rese particolarmente complesse dalla quota e dalle condizioni del terreno. La 26enne faentina è rimasta sempre cosciente, ma ha riportato un politrauma. Dopo essere stata stabilizzata sul posto, è stata trasportata in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento.