Sicurezza stradale, la rotatoria della Cosina entra nella programmazione della Provincia

La rotatoria all’incrocio della Cosina, lungo la Via Emilia in direzione Forlì, è stata inserita nella programmazione dei lavori della Provincia di Ravenna per il prossimo biennio. Una notizia accolta con soddisfazione dal Movimento 5 Stelle di Faenza, che rivendica il lavoro svolto negli ultimi anni per portare l’attenzione delle istituzioni su uno degli snodi viari considerati più critici del territorio.

La necessità di intervenire sulla viabilità della Cosina era emersa già alla fine del 2020, con l’insediamento dell’amministrazione e l’analisi delle principali criticità della rete stradale locale. A confermare la pericolosità dell’incrocio fu poi il tragico incidente del 2021, nel quale persero la vita due persone.

Da quel momento, secondo quanto ricostruito dal Movimento 5 Stelle, è stato avviato un percorso per accelerare l’iter necessario alla realizzazione dell’opera. Tra le iniziative intraprese, la richiesta formale alla Prefettura dei dati relativi ai rilievi degli incidenti effettuati dalla Polizia Locale e dalle altre forze dell’ordine. Parallelamente è stato avviato un confronto con le Province di Ravenna e Forlì-Cesena e con ANAS, con l’obiettivo di individuare una soluzione condivisa e programmare la realizzazione della rotatoria.

Un percorso che ha coinvolto diversi livelli istituzionali. Il Movimento 5 Stelle attribuisce un ruolo all’attività dell’assessore Massimo Bosi, con delega alla Polizia Locale e alla Viabilità, e alle successive sollecitazioni portate dal consigliere provinciale Marco Neri nei Consigli comunali di Faenza e provinciale di Ravenna.

Proprio Neri avrebbe promosso un tavolo di lavoro a livello provinciale, portando all’attenzione degli enti coinvolti la documentazione raccolta sulla situazione dello snodo viario.

L’inserimento della rotatoria nella programmazione delle opere pubbliche viene quindi considerato dal Movimento 5 Stelle un risultato concreto del lavoro portato avanti negli ultimi anni.

“Vedere oggi la rotatoria della Cosina ufficialmente inserita nella programmazione delle opere pubbliche per il prossimo biennio ci riempie di orgoglio”, si legge nella nota diffusa dal Movimento 5 Stelle. “È la dimostrazione che il lavoro serio, basato su dati certi e guidato dalla volontà di tutelare la vita dei cittadini, porta a risultati concreti”.