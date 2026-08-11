Europa Verde Ravenna: “Nuovo PUG, bene le modifiche al regolamento edilizio, ma restano alcune zone d’ombra”

Si è concluso con l’approvazione in consiglio comunale l’iter del nuovo piano urbanistico genarale correlato dal regolamento edilizio comunale .

Come VERDI abbiamo seguito con particolare scrupolo e attenzione, le commissioni dedicate sia per il Piano urbanistico generale ( PUG ) che al regolamento edilizio comunale ( REC ) in quanto riteniamo la materia urbanistica edilizia un tema a cui riservare particolare attenzione, per il futuro della nostra città, in questa fase di delicati equilibri causati dai cambiamenti climatici.

Ci siamo impegnati a dare il nostro contributo, come partito di maggioranza, affinché risultasse un regolamento più vicino ai valori che portiamo avanti, ovvero quelli finalizzati ad una progettazione attenta all’ambiente ed ai suoi repentini stravolgimenti.

Partecipando quindi attivamente alle commissioni dedicate abbiamo richiesto e ottenuto alcune modifiche importanti sia al PUG che al Regolamento Edilizio Comunale (REC).

Due tra queste che noi consideravamo più importanti hanno riguardato il tema della possibilità di progettare ancora gli interrati: durante la discussione sul Piano urbanistico generale (PUG), ci eravamo opposti alla possibilità di collocare spazi interrati nelle nuove progettazioni edilizie per i possibili rischi che questi comportano durante eventi alluvionali di cui la recente cronaca ci ha tristemente narrato, votando contro a questa possibilità. Purtroppo, tale proposta non ha trovato supporto durante in consiglio comunale.

In ambito REC abbiamo invece richiesto ed ottenuto che gli interrati possano essere adibiti esclusivamente a posto auto, evitando la possibilità di progettare ambienti come lavanderie, bagni e tavernette.

Altra nostra proposta accolta nel REC ha riguardato la superficie fondiaria e territoriale: nei progetti complessi farà fede il dato catastale, e non sarà ammesso il calcolo dal rilievo soggettivo fornito dal privato che giustificava l’area di partenza dei progetti stessi. Quest’ultima modifica consentirà una minor ricorso ad aumenti arbitrari di superfice costruita e vantaggio di un minore consumo di suolo.

A proposito del regolamento edilizio nutriamo alcune zone d’ombra che speriamo si chiariscano in un prossimo futuro con specifiche linee guida: la prima riguarda lo schema di convenzioni con i privati per i progetti di riqualificazione in cui è sorta novità sostanziale riguardante l’assolvimento delle quote ERP / ERS . Si prospetta infatti la possibilità, da parte dei proponenti, di assolvere alla quote prediligendo la manutenzione delle unità immobiliari esistenti ( erp/ers ) piuttosto che la nuove edificazione. Questa modalità ci è apparsa lacunosa in alcuni aspetti pratici: vorremmo che fosse chiarito che la manutenzione dovrebbe prioritariamente coinvolgere aspetti di manutenzione straordinaria come l’abbattimento di barriere architettoniche, l’efficientamento energetico e non si limiti ad interventi marginali di tinteggiatura che poco avrebbero impatto sul benessere degli occupanti presenti e futuri. Non vi sono poi nel Rec criteri univoci per il calcolo di detta manutenzione che sembrerebbe lasciata al privato. Attenderemo la predisposizione di una procedura per la validazione di tale opzione che vada in tal senso.

Al netto di quanto ciò riteniamo il REC in approvazione un buono strumento per la progettazione futura: grazie anche ad una corretta valutazione dell’indice RIE (indice di riduzione dell’impatto edilizio) indicante la quantità di superfici permeabili in un intervento, per il quale si potrà tutelare il territorio in un ottica di sviluppo sostenibile così vitale per un territorio martoriato da eventi climatici estremi.

La combinazione dell’approvazione del PUG e del REC è, fuori da ogni dubbio, una passo in avanti verso il consumo di suolo zero.