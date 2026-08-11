Famiglie, scuola e crescita: al via il programma “I Feel” 2026-2027 dell’Unione della Romagna Faentina

Come accompagnare i figli durante l’adolescenza? Come affrontare i conflitti familiari, il lutto, il bullismo e il rapporto con le nuove tecnologie? E come aiutare bambini e ragazzi a sviluppare consapevolezza, rispetto e attenzione all’ambiente? Sono alcune delle domande a cui cerca di rispondere il nuovo programma di attività del Centro per le Famiglie dell’Unione della Romagna Faentina per l’anno scolastico 2026-2027, affiancato dal catalogo didattico “I Feel” dell’Informagiovani di Faenza.

Un calendario articolato che mette insieme formazione per insegnanti ed educatori, incontri per genitori, gruppi di confronto e laboratori per bambini e ragazzi, con iniziative distribuite nei diversi comuni dell’Unione.

Il programma del Centro per le Famiglie prenderà il via a settembre con due percorsi rivolti al personale scolastico. Il 9 e 10 settembre, dalle 9 alle 17, nell’Aula magna dell’Istituto Tecnico Oriani si terrà “School Hub: Trova il tuo spazio a scuola”. Il 24 settembre, dalle 14 alle 18, e il 25 settembre, dalle 9 alle 13, nell’Aula 3 di Faventia Sales sarà invece proposto il percorso formativo “Among GAP / Oper-Azione”.

Genitori alle prese con l’adolescenza

Il primo appuntamento dedicato direttamente alle famiglie sarà il 29 settembre alle 20.15, al Centro per le Famiglie, con l’avvio del gruppo di auto-mutuo aiuto “Come sopravvivere ad un/a figlio/a adolescente”.

L’obiettivo è creare uno spazio di confronto tra genitori alle prese con una delle fasi più delicate della crescita. Gli incontri proseguiranno il 27 ottobre, 17 novembre, 15 dicembre e 26 gennaio 2027.

Ottobre sarà particolarmente ricco di appuntamenti per le famiglie con bambini da 0 a 10 anni.

Il 14 ottobre partirà “4P Online – Pausa pranzo psico pedagogica 1-6 anni”, con un primo incontro dedicato alla gentilezza nello stile genitoriale e un secondo appuntamento, il 2 dicembre, dedicato all’attesa nel periodo natalizio.

Sempre il 14 ottobre, alle 20.30, al Centro per le Famiglie prenderà il via “Ben-essere genitori”, rivolto alle famiglie con bambini da 0 a 6 anni.

Il 20 ottobre, alle 18, la dottoressa Cristiana Santinelli parlerà invece di educazione e autostima, con un incontro rivolto ai genitori di bambini tra i 3 e i 10 anni.

Dal lutto al bullismo, fino all’intelligenza artificiale

A novembre il programma entrerà in alcuni dei temi più delicati della vita familiare.

Il 13 novembre prenderà il via “Contaggiamoci di gentilezza”, mentre il 16 novembre, alle 20.30, le dottoresse Cristiana Bacchilega ed Elena Dall’Osso affronteranno il tema dei conflitti tra genitori e delle modalità con cui accompagnare i figli nei cambiamenti familiari, nell’incontro “Quando i genitori litigano. Accompagnare i figli nel cambiamento”.

Il 17 novembre, alle 18, sarà nuovamente Santinelli a occuparsi di un tema particolarmente delicato: la gestione del lutto nell’infanzia.

Il 23 novembre, alle 20.30 a Faventia Sales, spazio invece a una questione sempre più presente nella vita quotidiana di bambini e adolescenti: l’intelligenza artificiale. Il dottor Michele Marangi condurrà l’incontro “Intelligenza artificiale in famiglia. Capire, dialogare, accompagnare”.

Il percorso proseguirà a dicembre con due appuntamenti dedicati alla crescita: il 2 dicembre Santinelli parlerà della gelosia dei figli maggiori, mentre il 15 dicembre affronterà il tema del bullismo spiegato ai bambini e ai genitori.

Il ciclo si concluderà il 19 gennaio 2027, con un incontro dedicato all’educazione al cambiamento, tra frustrazione e opportunità.

Tra gennaio e febbraio 2027 è inoltre previsto un modulo formativo di due ore sulla giustizia minorile, rivolto agli insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado.

“I Feel”, tre percorsi per scuole e famiglie

Accanto alle iniziative del Centro per le Famiglie, l’Informagiovani di Faenza propone il catalogo didattico “I Feel”, pensato per scuole e famiglie e articolato in tre grandi aree: I Feel Good, I Feel Bright e I Feel Green.

“I Feel Good” raccoglie le attività dedicate alla dimensione sociale e relazionale, con proposte sull’inclusione, il rapporto tra generazioni, la gentilezza e il rispetto.

Tra queste c’è il progetto “Anziani e bambini/ragazzi – Insieme si cresce e ci si diverte!”, realizzato nelle residenze per anziani Camerini di Castel Bolognese, S. Caterina e Don Ciani di Fognano e Bennoli di Solarolo.

Spazio anche ai laboratori di arteterapia legati alla natura curati da Anna Maria Taroni, ai percorsi sull’educazione al rispetto e alla prevenzione della violenza di genere e alle attività dedicate al mondo digitale.

“I Feel Bright” guarda invece a conoscenza, scienza e tecnologia, attraverso laboratori e attività che spaziano dalla storia alla filosofia, dalla geologia al cinema, fino all’orientamento e alle esperienze a squadre.

Tra le proposte figurano i percorsi dedicati a Caterina Sforza e al Medioevo, i laboratori scientifici nella Vena del Gesso Romagnola, le attività di filosofia in classe, i percorsi sul cinema e sui media e l’“Adventure-Game” a Riolo Terme.

La terza area, “I Feel Green”, è dedicata invece ad ambiente, biodiversità e sostenibilità. Le attività puntano alla conoscenza del patrimonio naturale e alla costruzione di una maggiore consapevolezza ecologica, anche attraverso esperienze di volontariato ambientale.

Tra le proposte ci sono i laboratori del Giardino delle Erbe, dedicati agli insetti utili, alle piante officinali e alla scoperta sensoriale del territorio.

Tutte le attività sono gratuite

Il programma del Centro per le Famiglie e il catalogo “I Feel” propongono quindi un calendario che mette al centro non soltanto il sostegno alla genitorialità, ma una più ampia idea di comunità educante, coinvolgendo famiglie, scuola, educatori e ragazzi.

Tutti gli incontri e i corsi sono gratuiti, con iscrizione obbligatoria attraverso i canali del Centro per le Famiglie dell’Unione della Romagna Faentina.