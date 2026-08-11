Gianfranco Spadoni: “Vicinanza alla vicepresidente della proloco di Marina, rapinata”

Esprimiamo solidarietà e vicinanza alla vicepresidente della Pro Loco di Marina di Ravenna Elena Marin per la brutta disavventura di cui è stata vittima. Purtroppo si tratta dell’ennesimo episodio che si sta verificando nel nostro territorio e rispetto al quale occorre non abbassare la guardia evitando inutili e sterili polemiche tendenti semplicemente ad attribuire competenze e responsabilità allo stato piuttosto che agli enti locali. Da tempo segnaliamo questa situazione di disagio e di forte preoccupazione avvertita in modo particolare dai residenti che vivono una situazione di pericolo in una città che fino a pochi anni fa era considerata una località sicura e vivibile. È sicuramente sbagliato enfatizzare la questione ma allo stesso tempo sarebbe completamente errato minimizzare nel tentativo di fare passare il concetto che tutto sommato la situazione è sotto controllo. In questo senso anche l’Amministrazione comunale deve mettere in campo tutte le azioni tese a prevenire e a isolare questi fenomeni in crescita agendo e integrando le attività delle Forze dell’ordine. Occorre fare sistema per rassicurare i cittadini ed evitare il dilagarsi di fenomeni pericolosi.