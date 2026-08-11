Lugo, continua la campagna Art bonus per il Museo Baracca: servono 42mila euro per libri e quadri futuristi

Quarantaduemila euro per riportare a nuova vita tre preziosi libri firma e per acquisire due opere di importanti aeropittori futuristi. È l’obiettivo della campagna Art bonus lanciata dal Comune di Lugo in occasione del centenario della fondazione del Museo Francesco Baracca e ancora aperta a privati e aziende che vogliano contribuire all’arricchimento delle collezioni.

La campagna prevede infatti due distinti interventi. Per il restauro dei tre libri firma del fondo Baracca sono necessari 10mila euro, mentre ammonta a 32mila euro la cifra necessaria per l’acquisto di due quadri degli aeropittori futuristi Tato e Alessandro Bruschetti. Le opere sono attualmente esposte al Museo Baracca.

Sulle erogazioni liberali effettuate attraverso l’Art bonus è previsto un credito d’imposta del 65%.

I tre libri firma costituiscono una particolare testimonianza della storia di Francesco Baracca e delle commemorazioni dedicate all’aviatore. Il primo raccoglie le oltre 4.200 firme delle persone che resero omaggio alla salma di Baracca nel giugno del 1918. Il secondo conserva le firme raccolte a partire dal 1919 tra i corpi e reparti dell’Arma di cavalleria, quale tributo d’onore ai decorati di medaglia d’oro. Il terzo raccoglie invece le firme apposte in occasione dell’inaugurazione del Museo Francesco Baracca e della concomitante visita del principe Umberto di Savoia.

I tre volumi sono conservati nell’archivio Francesco Baracca, attualmente collocato nella biblioteca comunale Fabrizio Trisi di Lugo, e possono essere consultati negli orari di apertura della biblioteca: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 19, il sabato dalle 9 alle 12.30.

Per contribuire al loro restauro attraverso un’erogazione liberale è disponibile la pagina dedicata dell’Art bonus.

L’altra raccolta fondi riguarda invece l’acquisto dei due dipinti degli aeropittori futuristi Tato e Alessandro Bruschetti, per i quali sono necessari 32mila euro. L’acquisizione permetterebbe al Museo Baracca, nell’ambito degli attuali ampliamenti della casa-museo Francesco Baracca, di incrementare il proprio patrimonio e soprattutto di creare una nuova sezione futurista.

La nuova sezione sarebbe dedicata da un lato a Baracca, al suo tempo e alla sua epoca e dall’altro alla significativa presenza futurista lughese, che ha avuto in Francesco Balilla Pratella ed Esodo Pratelli due dei suoi massimi esponenti. I due si incontrarono nell’ideazione e realizzazione della prima opera teatrale futurista italiana, “L’Aviatore Dro”, con Pratella autore delle musiche e dei testi ed Esodo Pratelli impegnato nelle scenografie e nei costumi. L’opera andò in scena per la prima volta a Lugo nel 1920 e racconta la vicenda di un giovane protagonista dissoluto che trova nel volo la propria fine e redenzione.

Anche per l’acquisizione dei due quadri è possibile effettuare un’erogazione liberale attraverso la campagna Art bonus.

Introdotto dal Ministero della Cultura nel 2014, l’Art bonus consiste in un credito d’imposta riconosciuto sulle erogazioni liberali in denaro destinate al sostegno della cultura e dello spettacolo. A Lugo lo strumento aveva già consentito nel 2022 di raccogliere i 5.900 euro necessari al restauro del portone monumentale del Museo Baracca.