Maggioranza in Comune a Cervia: “NO a strumentalizzazioni razziste e xenofobe sulla morte di Nicola Musiani, teniamo unità la comunità”

Le forze politiche che rappresentano la maggioranza consiliare a Cervia hanno espresso, con una nota stampa, la loro totale contrarietà alle strumentalizzazioni legate alla morte di Nicola Musiani, sottolineando la necessità, in un momento così delicato e doloroso, di lasciare spazio all’accertamento della verità dei fatti e di mantenere unita la comunità cervese, profondamente colpita da un episodio di violenza così inaudita.

Questo il testo integrale della nota:

La coalizione di Centro-Sinistra che sostiene l’Amministrazione comunale di Cervia esprime il proprio convinto NO ad ogni forma di strumentalizzazione del gravissimo episodio di violenza che ha coinvolto Nicola Musiani.

NO ai dubbi sulla certezza della pena, soprattutto dalle forze politiche di destra che stanno governando la nostra nazione, che dovrebbero garantire alle Forze dell’Ordine e alla Magistratura tutti gli strumenti necessari e non innescare inutili polemiche.

NO al ricondurre al fenomeno dell’immigrazione in maniera fuorviante, forzata e senza fondamento, come principale causa dell’accaduto, come emerso dalle dichiarazioni stampa di alcuni esponenti di destra, sempre tenendo presente che chi delinque deve rispondere del suo operato.

NO all’accostamento di questo episodio con altri casi di cronaca dalle dinamiche completamente diverse e privi di ogni reale analogia.

NO all’organizzazione di manifestazioni di matrice neofascista, con lo scopo politico di attaccare gli avversari, portando all’esasperazione razzismo e xenofobia.

Questo perché un fatto così grave NON può essere stravolto per mero interesse politico. La coalizione di Centro-Sinistra di Cervia ha chiesto, dal primo momento, massimo impegno alle Forze dell’Ordine e alla Magistratura per identificare i responsabili e garantire certezza della pena, con la massima fiducia e rispetto.

Come forze di maggioranza, sentiamo il dovere di tenere unita la comunità in un momento così difficile, così come già avvenuto sia nella commemorazione pubblica subito dopo la vicenda sia nel funerale, dove c’è sempre stata la presenza in prima fila dell’amministrazione comunale e del nostro sindaco Mirko Boschetti.

Per questo rinnoviamo l’appello a tutte le forze politiche democratiche, alle associazioni, al mondo del volontariato e ai cittadini affinché continuino a prevalere il rispetto, la riflessione e il senso di comunità, evitando polemiche e strumentalizzazioni.

Partito Democratico

Lista Per Cervia

Alleanza Verdi Sinistra

Partito Repubblicano Italiano