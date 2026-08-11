Mingozzi (PRI):”A Cinquant’anni dalla morte di Antonio Fusconi, una targa che lo ricordi è un dovere morale”

Dieci anni fa, in occasione del 40° della scomparsa, con la collega Francesconi proponemmo di dedicargli una lapide da collocare all’interno del Quadrarco di Braccioforte, zona dantesca, perchè non venisse dimenticata la sua passione nel vegliare con umiltà la Tomba del Sommo Poeta, come ricordò nell’orazione funebre il prof. Michele Vincieri “un tributo ad Antonio Fusconi per aver speso la propria vita in onore di Dante, sentinella della sua tomba”; Aldo Spallicci e Sergio Zavoli lo ricordarono in più occasioni ed interviste e dopo la sua morte, nell’agosto del 1976 furono anche gli amici del Capanno Garibaldi e del Circolo Mazzini alla Casa del Popolo, iscritto ad entrambe, a commemorarlo durante gli anni che seguirono”.

“Una vita patriottica: ferito sul Grappa nella Grande Guerra, Fusconi divenne invalido e come dipendente comunale dal 1920 per oltre 50 anni fu custode dei resti di Dante Alighieri; sia la Casa Matha che la Dante Alighieri presieduta da Franco Gabici, hanno sempre ribadito la disponibilità a collaborare per un adeguato ricordo, e sono convinto che Sindaco, Vice e Assessore alla Cultura oggi vorranno rispettare la memoria di un protagonista civico così straordinario nella storia di Ravenna”.