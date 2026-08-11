Piazza Garibaldi verde, Confesercenti: “Non solo aree pedonali, ma luoghi riqualificati e vivibili”

Piazza Garibaldi verde, nella suggestione creata da Mirko Colanzi dell'Alighieri Caffè

La proposta di Mirko Colanzi, titolare dell’Alighieri Cafè, sulla pedonalizzazione e rinaturalizzazione di piazza Garibaldi sta facendo discutere l’intera città, tra il plauso di una maggioranza di cittadini, almeno stando ai commenti social, affascinati dalla possibilità di godere di un’area verde in centro storico.

Sul tema è intervenuto anche Riccardo Ricci Petitoni, responsabile Area Rappresentanza di Confesercenti Ravenna-Cesena, sede di Ravenna, che raccoglie la suggestione dell’esercente e propone di allargare lo sguardo alla trasformazione degli spazi urbani in vere e proprie “Oasi Urbane”.

“Ho apprezzato molto la suggestione del titolare dell’Alighieri Cafè, Mirko Colanzi, sulla pedonalizzazione di piazza Garibaldi: l’opinione pubblica si abbandona spesso all’immaginario comune dove l’esercente è pervicacemente aggrappato allo status quo, la realtà invece ci racconta come gli imprenditori di vicinato non solo siano sensibili alle esigenze dei luoghi che abitano con le loro attività, ma proprio per questo prima degli altri ne riescano a vedere le potenzialità inespresse”.

Secondo Ricci Petitoni, le pedonalizzazioni realizzate negli ultimi anni sono state accolte positivamente, pur in presenza di un tema fondamentale per le attività commerciali: la raggiungibilità. In un contesto in cui il trasporto privato motorizzato continua ad avere un ruolo predominante, raggiungere le attività significa anche poter contare sull’accessibilità viaria e sulla disponibilità di parcheggi.

Ma il tema, sottolinea Confesercenti, è più ampio e riguarda la vivibilità dei quartieri e degli assi commerciali urbani. Non soltanto luoghi liberati dal traffico, dunque, ma spazi nei quali sperimentare strategie capaci di aumentarne il valore, a partire dalla mitigazione climatica.

Una necessità che assume particolare rilievo dopo un’estate caratterizzata da temperature elevate e che, secondo Ricci Petitoni, dovrebbe portare a ripensare i luoghi della socialità in vista di stagioni sempre più estreme.

È in questo contesto che nasce il concetto di “Oasi Urbane”: spazi nei quali cittadini e turisti possano trovare non soltanto conforto termico, ma anche una dimensione estetica, conviviale e architettonica.

“Colanzi non solo immagina una piazza che non sia più un parcheggio, ma la immagina verde, fiorita, bella, viva, soprattutto: abitata dalle persone e dalla natura”.

Ricci Petitoni richiama anche le esperienze del passato, quando alcune pedonalizzazioni sono state realizzate senza un vero percorso di riqualificazione. “In passato sono state operate pedonalizzazioni tout-court, chiudendo al traffico senza prevedere un vero percorso di riqualificazione: il risultato è stato l’impoverimento commerciale, lo svuotamento fine a sé stesso”.

Per Confesercenti, dunque, la chiusura al traffico non può essere considerata un intervento sufficiente. Deve essere accompagnata dalla riqualificazione degli spazi attraverso il verde, l’arredo urbano naturale, la creazione di aree d’ombra e luoghi per il riposo. L’obiettivo è rendere le città non luoghi da evitare durante le giornate più calde, ma spazi da vivere e frequentare perché progettati per accogliere e proteggere.