Raggisolaris, arriva la serie B femminile: wild card e progetto tutto faentino

La Raggisolaris alza l’asticella e nella stagione 2026/27 si prepara a giocare in serie B femminile. L’ufficialità è arrivata dal Comitato Regionale Emilia-Romagna, che ha assegnato alla società faentina la wild card richiesta dalla dirigenza.

Un passaggio importante per il progetto femminile della Raggisolaris, che punta a trasformare la nuova categoria soprattutto in un’occasione di crescita per le proprie giovani. La prima squadra sarà affidata a Giovanni Sferruzza, con Cristina Bassi nel ruolo di vice allenatrice, e disputerà le gare interne la domenica alle 18 al PalaBubani.

La nuova serie B emiliano-romagnola sarà un campionato particolarmente lungo e competitivo, con 15 squadre al via. Oltre alla Raggisolaris, il girone comprende Valtarese, Basket Cavezzo, Peperoncino Libertas Castello d’Argile, Happy Basket Rimini, Puianello Basket, BSL San Lazzaro, Pallacanestro Scandiano, Magik Rosa Parma, Capra Team Ravenna, Basket Village Granarolo, Nuova Virtus Cesena, Parma Basket Project, Fiore Basket Valdarda e Basketballs Sisters Piumazzo.

L’idea della società è quella di costruire una squadra con una forte identità locale, mescolando il vivaio con giocatrici più esperte provenienti dalle società faentine. “Siamo molto contenti di aver raggiunto il primo obiettivo stagionale – sottolinea Nicola Cavina, dirigente responsabile della sezione femminile della Raggisolaris – ed è una bella base sulla quale far partire il nostro progetto”.

La wild card, spiega Cavina, rappresenta anche il riconoscimento del lavoro svolto dalla società nel settore giovanile e nella prima squadra. £Potremo far giocare le nostre giovani in un campionato duro e competitivo come la serie B, che sarà anche molto lungo avendo un girone con quindici squadre, facendole confrontare con realtà importanti”.

Il progetto guarda quindi soprattutto alla crescita delle ragazze del vivaio. “Per quanto riguarda il roster, seguiremo quanto abbiamo detto durante la presentazione in comune della Raggisolaris femminile. Sarà una squadra con tanta “faentinità” dove ci saranno ragazze del nostro settore giovanile affiancate da atlete esperte cresciute nelle società di Faenza”.