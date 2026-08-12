Cervia, c’è chi torna da 60 anni: premiati i turisti più fedeli

Ci sono vacanze che finiscono quando si torna a casa e altre che, in qualche modo, iniziano già aspettando l’estate successiva.

A Cervia c’è chi quella consuetudine l’ha trasformata in una storia lunga decenni: 60 anni di ritorni, con il mare, la pineta e le vie della città diventati parte di un appuntamento che si rinnova estate dopo estate.

È il caso di Gabriele Colombara, Gabriella Fantini, Alfonso Moscaritolo e Raffaela Faccilongo, tra i turisti premiati quest’oggi, mercoledì 12 agosto nella sala del Consiglio comunale, nell’ambito del riconoscimento “Amici di Cervia”. Un appuntamento con cui l’amministrazione comunale rende omaggio a chi sceglie di tornare nella località per almeno dieci anni consecutivi.

Ad accogliere i numerosi premiati è stato l’assessore Gianni Grandu. Tra loro anche Monique Weinman Haberfeld, fedele a Cervia da 58 anni, e altri turisti che hanno raggiunto rispettivamente 40, 30, 20 e 10 anni di presenza.

I premiati

Nella categoria dei turisti fedeli a Cervia da oltre 40 anni sono stati premiati Alberto Alvisi e Lorena Spiga, Angela Nascetti e Angela Sensi.

Hanno invece superato i 30 anni di fedeltà Mauro Sorbi e Cristina Bonfiglioli con Arianna Sorbi, Franco Neri e Ebe Masotti, Giancarlo Borri e Ida Lusvardi, Roberto Venturini e Norma Montanari.

Per oltre 20 anni di presenza sono stati riconosciuti Lamberto Pignagnoli e Cristina Cutini, Matteo Filippini e Nadia Mariani, Raffaele Melis e Enedina Frau, Fiorina Motta, Monica Marabini, Cinzia Calossi, Anna Zanin e Cecilia Capanni.

Infine, nella categoria degli oltre 10 anni, figurano Matteo Bergamo e Elisa Feltracco, Mary Ethel Evans e Michele Mariano, Gelindo Salaroli e Piera Luigia Tomasi, Liliana Ferroni, Ester Ricci Maccarini e Denise Ricci Maccarini.

Le segnalazioni dei turisti sono arrivate direttamente dagli operatori che, nel corso degli anni, hanno costruito con loro un rapporto di continuità: Hotel Ondina e Milazzo, Hotel Santa Maria, Hotel Santiago, Hotel Garden, Hotel Nettuno, Hotel Gadames, Severi Hotels e Bagno Lina.

Un riconoscimento alla fedeltà

“Amici di Cervia” è il riconoscimento che l’amministrazione comunale dedica ai turisti che soggiornano nella località per almeno dieci anni consecutivi. Un modo per valorizzare non soltanto la permanenza, ma il rapporto che nel tempo si crea tra gli ospiti e il territorio.

A fare da richiamo sono il mare e la pineta, ma anche le saline, la cucina e le strutture ricettive: elementi che, per chi torna per decenni, finiscono per diventare parte della propria storia personale.

Ai premiati viene consegnato un attestato che li nomina “Amici di Cervia”, insieme ad alcuni omaggi, tra cui il sale di Cervia, tradizionalmente scelto come augurio di fortuna e prosperità.

La musica degli allievi della scuola Rossini

La cerimonia è stata accompagnata dalla musica degli allievi della classe di “musica d’insieme e chitarra” della Scuola comunale di musica G. Rossini.

Si sono esibiti Nicolò Zanelli alla chitarra, Lisa Senni alla voce, Riccardo Corsi alla tromba ed Edoardo Lolli alle percussioni, sotto la guida della professoressa Roberta Fabbri. Presente anche la direttrice della Scuola di Musica, la professoressa Raffaella Benini.

Ultima premiazione il 26 agosto

Quello del 12 agosto è stato uno degli appuntamenti estivi dedicati agli “Amici di Cervia”. L’ultima cerimonia dell’anno è prevista il 26 agosto.