Marina di Ravenna, a Ferragosto torna la sfida della Cuccagna: gara in notturna prima dei fuochi

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A Marina di Ravenna il Ferragosto si prepara a riportare in scena una tradizione che mancava da anni. Sabato 15 agosto torna infatti il palo della Cuccagna, con una sfida in programma in notturna al bacino pescherecci. Un appuntamento particolarmente atteso che farà da prologo ai tradizionali Fuochi del Candiano, previsti tra le 23.45 e la mezzanotte nella zona del faro.

La Cuccagna sarà uno degli appuntamenti centrali della Festa del Mare e dello Sport, in corso in piazza Dora Markus e organizzata dalla Pro Loco di Marina di Ravenna insieme ad Academy Mercurio Atletica e G.S. Drago, nell’ambito di Marina Eventi. La manifestazione proseguirà fino a domenica 16 agosto.

La sfida è organizzata dall’associazione Lidi Nord, che cura l’appuntamento anche a Casal Borsetti, con la collaborazione della Pro Loco di Marina di Ravenna. Il ritorno del palo della Cuccagna riporta così a Marina una delle competizioni legate alla tradizione popolare della località, in una versione serale che precederà lo spettacolo pirotecnico.

I Fuochi del Candiano, realizzati in collaborazione con la Pro Loco di Porto Corsini, sono attesi indicativamente tra le 23.45 e la mezzanotte nell’area del faro.

Non mancheranno musica, arte, buon cibo e il mercatino serale

La seconda parte della Festa del Mare e dello Sport prende il via giovedì 13 agosto, alle 21.30, con il concerto dei Randagi.

Sabato 15, oltre agli appuntamenti di Ferragosto, sul palco di piazza Dora Markus è in programma il Nicolas Show.

La chiusura della manifestazione è prevista domenica 16 agosto, con i Moka Club sul palco dalle 21.30, in una serata offerta da ADVS.

Per tutta la durata della festa sarà inoltre attivo, ogni sera dalle 19, lo stand gastronomico con piatti di carne e pesce, pasta fresca e proposte della cucina romagnola e marinara. La gestione è affidata alle società sportive locali, con Academy Mercurio Atletica e G.S. Drago.

A completare il programma ci sono il mercatino serale lungo viale delle Nazioni e la mostra “Colori e sapori nelle ceramiche di Sante Ghinassi”, allestita alla galleria FaroArte di largo Walter Magnavacchi 6. L’esposizione, curata da Claudio Beltrani, Emanuele Ghinassi, Enrico Ghinassi e Oscar Manzelli, sarà visitabile fino al 6 settembre, il sabato e la domenica dalle 20 alle 22.30.