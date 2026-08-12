Pattinaggio corsa, Nuova Rinascita Ravenna protagonista alla 6 Giorni Rotellistica di Jesi

Buoni risultati per gli atleti della Nuova Rinascita Ravenna alla 6 Giorni Rotellistica, gara internazionale di pattinaggio corsa disputata al Pattinodromo comunale di Santa Maria Nuova, a Jesi. Gli atleti ravennati, alcuni dei quali in gara con la maglia del Team Race School, hanno raccolto diversi piazzamenti di rilievo nelle varie categorie, dalle giovanili fino ai Senior.

Tra le Ragazze 12, spicca il secondo posto nella combinata generale di Greta Baldas, ottenuto grazie a due vittorie: nella 12 giri a punti e nella 3000 metri a eliminazione. Per Baldas anche il quarto posto nella 300 metri e il nono nel giro crono.

Nella categoria Ragazze, Sofia Savini ha conquistato la vittoria nella 3000 metri a punti, risultato che le ha permesso di chiudere al secondo posto nella combinata. Camilla Tramontani ha invece ottenuto il nono posto nel giro contrapposto.