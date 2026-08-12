Pattinaggio corsa, Nuova Rinascita Ravenna protagonista alla 6 Giorni Rotellistica di Jesi
Buoni risultati per gli atleti della Nuova Rinascita Ravenna alla 6 Giorni Rotellistica, gara internazionale di pattinaggio corsa disputata al Pattinodromo comunale di Santa Maria Nuova, a Jesi. Gli atleti ravennati, alcuni dei quali in gara con la maglia del Team Race School, hanno raccolto diversi piazzamenti di rilievo nelle varie categorie, dalle giovanili fino ai Senior.
Tra le Ragazze 12, spicca il secondo posto nella combinata generale di Greta Baldas, ottenuto grazie a due vittorie: nella 12 giri a punti e nella 3000 metri a eliminazione. Per Baldas anche il quarto posto nella 300 metri e il nono nel giro crono.
Nella categoria Ragazze, Sofia Savini ha conquistato la vittoria nella 3000 metri a punti, risultato che le ha permesso di chiudere al secondo posto nella combinata. Camilla Tramontani ha invece ottenuto il nono posto nel giro contrapposto.
Tra gli Allievi, terzo posto nella combinata per Diego Cangiano, autore di una serie di risultati nelle diverse prove: secondo nel giro contrapposto e nella 5000 metri a punti, terzo nella 5000 metri sprint e quarto nella 5000 metri a eliminazione.
In campo femminile, tra le Allieve, Alice Tramontani ha chiuso al terzo posto nella 5000 metri a punti e al sesto nella 5000 metri a eliminazione.
Infine, nella categoria Senior, Filippo Zazzarini ha confermato i progressi delle ultime gare conquistando il terzo posto nella 10.000 metri a eliminazione e il quarto nella 5000 metri a punti.
Per la Nuova Rinascita Ravenna, dunque, una trasferta che ha portato risultati significativi in diverse categorie e che ha visto i giovani atleti confrontarsi con una competizione di livello internazionale.