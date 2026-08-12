Ravenna, biblioteche chiuse ad agosto. FdI e Azione Universitaria: “Almeno un’aula studio climatizzata dovrebbe restare aperta”

Le principali biblioteche di Ravenna chiudono contemporaneamente in agosto e FdI e Azione Universitaria chiedono di garantire comunque agli studenti uno spazio dove poter studiare durante l’estate, soprattutto in vista della sessione d’esami di settembre. A sollevare la questione sono Falco Caponegro, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, e Dora Poletti, presidente di Azione Universitaria Ravenna, dopo la segnalazione di una studentessa universitaria che ha raccontato le difficoltà incontrate nel trovare un luogo adatto allo studio.