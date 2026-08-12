Ravenna, oltre 550mila euro per riqualificare l’illuminazione pubblica: lavori al via a settembre

Nuovi pali, linee elettriche più sicure e cavi interrati al posto di quelli aerei. Il Comune di Ravenna mette in campo un nuovo intervento di messa in sicurezza e riqualificazione dell’illuminazione pubblica, con un investimento complessivo di 558.483,77 euro.

La Giunta ha approvato i progetti definitivi ed esecutivi per una serie di lavori che interesseranno diverse strade di Ravenna e delle frazioni. Il cantiere partirà a settembre 2026 e, salvo imprevisti, dovrebbe concludersi entro la fine di febbraio 2027, per una durata prevista di circa 38 settimane.

Dove si interviene

La nuova tranche di lavori interesserà sia il capoluogo sia alcune frazioni. A Ravenna sono previste opere in via Irpinia, via Veneto, via Monferrato e via Piceno.

Gli interventi nelle frazioni riguarderanno invece via Pasna a Bastia, via Croce a San Zaccaria e, a San Pietro in Trento, via Fiora, via Garzanti, vicolo Ramona, via dell’Orso e via Taverna.

Il programma partirà da via Pasna a Bastia, per poi proseguire a San Pietro in Trento, San Zaccaria e infine nelle strade interessate del capoluogo.

Il Comune reinveste i risparmi dell’illuminazione a led

Una parte significativa del progetto riguarda il modo in cui l’intervento viene finanziato. I 558mila euro non saranno infatti attinti dal bilancio ordinario, ma arriveranno dal reinvestimento dei risparmi energetici ed economici ottenuti con la precedente riqualificazione a led degli impianti.

I risparmi complessivi maturati grazie a quella operazione ammontano a oltre 1,58 milioni di euro. Una parte viene quindi destinata a nuovi lavori sulla rete.

Gli interventi saranno realizzati dal concessionario del servizio di gestione degli impianti, il raggruppamento temporaneo di imprese guidato da CPL Concordia.

Via i pali deteriorati e i cavi aerei

I lavori riguarderanno innanzitutto la sicurezza delle strutture. I pali in cemento deteriorati e quelli in ferro corrosi saranno rimossi e sostituiti con nuovi sostegni in acciaio zincato a caldo, con altezze comprese tra 6 e 10,5 metri.

Un’altra parte del progetto riguarda le linee elettriche. In alcune delle zone interessate verranno realizzate nuove canalizzazioni interrate, superando l’attuale sistema con cavi aerei in rame nudo.

Gli stessi scavi saranno utilizzati anche per predisporre una seconda tubazione destinata alla futura fibra ottica, così da preparare le infrastrutture alla posa delle connessioni a banda ultra-larga.

Sul fronte della sicurezza elettrica, la nuova rete sarà realizzata con sistemi in doppio isolamento, giunti stagni certificati e protezioni automatiche contro sovraccarichi e cortocircuiti.

I lampioni a led saranno riutilizzati