Ravenna Pallanuoto, torna William Salomoni: sarà lui il nuovo allenatore

Dopo la separazione con mister Cukic, Ravenna Pallanuoto riparte da un volto che a Ravenna ha già lasciato il segno. La società ha annunciato il ritorno di William Salomoni, che dopo nove anni torna alla guida della formazione romagnola.

Tecnico di lunga esperienza, Salomoni conosce bene il movimento pallanuotistico ravennate. Il suo primo rapporto con la città risale addirittura al 1987, quando vestì il doppio ruolo di allenatore e giocatore nell’allora Pallanuoto Ravenna, impegnata in Serie B.

Dopo il ritorno a Bologna, la sua carriera da allenatore lo ha portato a ottenere risultati importanti alla guida della storica Universo Bologna, accompagnandola prima in Serie A e poi a una qualificazione europea. Nel corso degli anni ha inoltre allenato a Reggio Calabria, Palermo e Verona, oltre alla storica Ortigia Siracusa, in Serie A1.

Il rapporto con Ravenna si è poi rinnovato nel 2008, quando Salomoni è tornato in città per guidare la squadra in Serie B e, contemporaneamente, dedicarsi allo sviluppo del settore giovanile giallorosso.

È proprio il lavoro con i giovani uno degli aspetti che hanno caratterizzato maggiormente la sua esperienza ravennate. Salomoni ha contribuito alla crescita di diversi talenti del territorio, accompagnandoli verso i massimi campionati nazionali. Tra i giocatori valorizzati figurano Catalano, Pozzi, Bagnari e Gentile, che successivamente si sono messi in evidenza con la De Akker Bologna tra Serie A2 e Serie A1.

Ora il tecnico torna a Ravenna con l’obiettivo di mettere la propria esperienza al servizio della nuova squadra e, ancora una volta, del vivaio.

“Siamo molto felici e orgogliosi che William abbia deciso di tornare a lavorare assieme a noi – commenta il presidente Bagnari –. Sono ancora vividi i ricordi dei suoi precedenti successi e ci auguriamo che riesca a ripetersi con le nostre nuove leve. Va a lui un grosso in bocca al lupo per questa nuova avventura”.