Spadoni (LpRa): Romagna Acque e siccità. Occorre un secondo invaso?

IMMAGINE DI REPERTORIO

La società delle fonti idriche di Ridracoli, Romagna Acque, chiude il bilancio 2025 con un forte utile pari a 11,0 milioni di euro in notevole crescita rispetto all’anno precedente: addirittura un incremento del 38,8% rispetto all’esercizio 2024.

Agli azionisti sono previsti dividendi per 7,6 milioni nonostante le incertezze derivate dall’ instabilità dei prezzi energetici e la società si premura di confermare che anche per l’anno in questione sono state applicate riduzioni tariffarie per 6,8 milioni legate agli investimenti della società in oggetto e determinate in parte anche dalle rinunce su voci fiscali e regolatorio tariffarie.

Ciò premesso le famiglie di Ravenna, osservando questi dati dovrebbero essere ben liete di non vedere aumentati i costi idrici in bolletta, ma purtroppo scorrendo il rapporto dell’Osservatorio di Cittadinanzattiva, emergono dati poco rassicuranti. Stando al citato rapporto nel 2025 l’ Emilia Romagna è la regione che come spesa media per famiglia si colloca sopra alla media nazionale e in particolare la spesa media sostenuta da ogni nucleo famigliare segna un + 7,3% rispetto al 2024. Ravenna poi non se la passa certo meglio. Oltre a superare la spesa media nazionale anche raffrontando quella della nostra regione si attesta a 612 euro all’anno ossia con una variazione del + 8,6% rispetto sempre all’anno precedente.

Oltre a questi aspetti non certo marginali e che riguardano direttamente le famiglie, sorge un altro problema non di poco conto: il tema della siccità e della riduzione della disponibilità di acqua rispetto ai fabbisogni idrici. Rispetto a questi temi relativi ai cambiamenti climatici occorre puntare su un secondo invaso accelerando gli studi di fattibilità proprio per fornire risposta ad una domanda sempre più evidente e indifferibile.

La cassaforte del nostro Comune, Ravenna Holding spa che detiene 211.778 azioni ordinarie di Romagna Acque pari al 29,13 % del capitale votante oltre a possedere azioni speciali, su delega della stessa Amministrazione comunale, dovrebbe agire con fermezza per mettere in cantiere un progetto di fattibilità teso, appunto, a realizzare un secondo invaso rispettoso dell’ambiente.