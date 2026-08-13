È in arrivo a Ravenna la Humanity I della ong tedesca Sos Humanity, con a bordo 65 persone salvate in mare

A Ravenna è in arrivo un’altra nave di migranti. Si tratta della Humanity I della ong umanitaria tedesca Sos Humanity, con a bordo 65 persone migranti salvate ieri 12 agosto nelle acque tra Malta e Lampedusa.

Il Viminale del Ministro Piantedosi ha assegnato Ravenna come porto sicuro di destinazione dei migranti. Sos Humanity informa che fra le persone salvate ci sono anche 10 minori e 4 donne.