Furti d’auto: in Emilia-Romagna più di 2.400 in un anno, in Romagna siamo a quota 432

Secondo il sito specializzato Facile.it un anno in Emilia-Romagna sono state rubate 2.424 auto e più di 1.300 tra moto e motorini, vale a dire oltre 3.700 mezzi in tutto; i dati arrivano dall’analisi del sito sulle statistiche diffuse dal Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

La geografia dei furti d’auto in Emilia-Romagna trova al primo posto la provincia di Bologna dove i furti denunciati sono stati 842. In seconda posizione si trova Modena (383), seguita da Reggio Emilia (286) e Parma (236). Rimini (188), Ravenna (129) e Forlì-Cesena (115) sono tutte sotto la soglia delle 200 unità, in alcuni casi anche di parecchio.

Se si limita l’analisi ai soli motocicli, le prime due posizioni non cambiano: al primo posto si trova ancora una volta Bologna con 527 furti, seguita da Modena (100). Un cambio sul terzo del podio, dove questa volta si posiziona la provincia di Rimini (89). Guardando invece ai ciclomotori, le aree con più furti denunciati sono le stesse ma con un ordine diverso: in testa Bologna (169), seguita da Rimini (104) e Modena (67).

Facile.it suggerisce un vademecum in cinque punti per ridurre il rischio che la propria auto venga rubata.

1. Attenzione ai parcheggi. Evitate di parcheggiare in zone isolate, poco illuminate o nascoste da vegetazione fitta; sono il luogo preferito dai ladri per agire indisturbati. Meglio optare per un’area di passaggio, illuminata e, se possibile, coperta da sistemi di videosorveglianza.

2. Nessun oggetto in vista. Prima di scendere dalla macchina ricordatevi di non lasciare in vista cavetti, monetine, borse o sacchetti (sia pure vuoti). Se dovete riporre qualcosa nel bagagliaio, meglio farlo prima di arrivare a destinazione. Il fenomeno dei furti su auto in sosta non è affatto raro: ne avvengono 12 ogni ora, più di 100.000 all’anno.

3. Non lasciare spiragli. La temperatura in auto, soprattutto se parcheggiata per ore sotto il sole, può superare tranquillamente i 40 gradi e la tentazione di lasciare un finestrino leggermente aperto è alta: è un rischio per la sicurezza.

4. Attenzione alle clonazioni. Tra le ultime frontiere in materia di furti vi è la clonazione del telecomando dell’auto; grazie a dispositivi tecnologici i malviventi riescono a “catturare” le frequenze e il codice del telecomando dell’auto e replicarlo per aprire il veicolo in qualsiasi momento. Se possibile, quindi, meglio chiudere l’auto con la chiave per ridurre questo rischio. Altra soluzione, può essere quella di aggiungere un dispositivo di sicurezza meccanico (come un bloccasterzo o un blocca pedali).