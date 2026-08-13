In piazza San Francesco a Ravenna i talenti lirici della Julliard e Manhattan School 

Prosegue in piazza San Francesco la rassegna “Le stelle di Galla Placidia”, organizzata dall’Ensemble Mariani. Domani, venerdì 14 agosto alle 21.15, è in programma lo spettacolo “Eroi, amanti, tragedie” con i talenti della Juilliard e Manhattan School in semiscenici ensemble e arie d’opera.

Il programma prevede alcuni dei più amati capolavori operistici e spazierà tra arie, duetti e cori di Verdi, Puccini, Rossini e Haendel, regalando momenti intensi ed emozionanti. Si tratta di un appuntamento ormai tradizionale ed atteso dal pubblico che vuole celebrare il talento di questi giovani artisti augurando loro una carriera brillante in tutti i teatri del mondo. Il concerto è realizzato in collaborazione con Classic LyricArts e New York&Voci nel Montefeltro.