L’Autorità portuale di Ravenna accelera sulla trasformazione digitale: AI, 5G e Digital Twin per lo smart port

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Il porto di Ravenna si prepara a diventare sempre più digitale, connesso e capace di utilizzare i dati per anticipare problemi e prendere decisioni. Non è soltanto un’evoluzione tecnologica delle infrastrutture portuali, ma un cambio di modello che coinvolge sistemi informatici, sicurezza, processi e persone.

La strategia dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale punta infatti alla costruzione di un vero “smart port”, nel quale le tecnologie digitali dovranno dialogare con le attività quotidiane dello scalo. Un percorso che comprende intelligenza artificiale, analisi dei dati, rete 5G privata, Digital Twin e cybersecurity.

E proprio perché una trasformazione di questo tipo non può essere affidata soltanto alle macchine, l’Autorità ha avviato parallelamente un piano per sviluppare le competenze digitali del proprio personale. Si è conclusa la prima fase del programma rivolto ai lavoratori e alla direzione dell’Ente, con particolare attenzione all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, alla sicurezza informatica e alla capacità di governare i nuovi strumenti. Ma i corsi sono soltanto una parte di un progetto molto più ampio.

Uno dei passaggi più importanti riguarda il Port Community System (PCS), la piattaforma già operativa che mette in comunicazione, attraverso un ambiente interoperabile, i soggetti pubblici presenti nel porto – Agenzia delle Dogane, Capitaneria di Porto, Polizia di Frontiera, Guardia di finanza e Sanità Marittima – e gli operatori privati. Il passo successivo sarà la realizzazione della nuova Data Platform dell’Autorità portuale, destinata a raccogliere e analizzare i flussi logistici in tempo reale.

È qui che il porto può compiere un salto di qualità: il PCS non sarà più soltanto uno strumento per lo scambio di informazioni e documenti, ma potrà diventare la base di un porto “data-driven”, nel quale i dati vengono utilizzati per leggere ciò che accade nello scalo e supportare le decisioni.

Tra le tecnologie destinate a cambiare il modo di gestire lo scalo c’è anche il Digital Twin, il “gemello digitale” del porto di Ravenna. Si tratta di un modello tridimensionale costantemente aggiornato che consentirà di simulare scenari complessi e verificare in anticipo possibili conseguenze. Le applicazioni indicate dall’Autorità comprendono, tra le altre, condizioni meteorologiche, flussi di traffico e manutenzione predittiva.

L’obiettivo è arrivare a un porto nel quale i dati non servano soltanto a raccontare ciò che è già successo, ma aiutino a prevedere criticità e ottimizzare la gestione dello scalo.

A sostenere questo ecosistema tecnologico sarà anche una rete 5G privata dell’Autorità portuale, pensata per garantire connettività ad alte prestazioni e, allo stesso tempo, livelli elevati di sicurezza. La rete dovrà permettere di gestire in tempo reale grandi flussi di dati e applicazioni ad alta automazione, creando l’infrastruttura di comunicazione necessaria per far dialogare le diverse tecnologie.

È un tassello fondamentale della trasformazione: più il porto diventa digitale, più diventa importante avere una rete capace di sostenere velocemente e in sicurezza lo scambio di informazioni.

L’altro fronte decisivo è quello della cybersecurity. Un porto sempre più dipendente da piattaforme digitali e dati deve infatti proteggere le proprie infrastrutture dagli attacchi informatici con lo stesso livello di attenzione riservato alle infrastrutture fisiche.

Attraverso il progetto “MACSecurity”, finanziato dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, l’Autorità ha rafforzato il monitoraggio dei propri sistemi e ha attivato un Security Operation Center (SOC), oggi pienamente operativo.

L’AdSP sta inoltre completando il percorso di adeguamento alla Direttiva NIS2, che introduce requisiti più stringenti per la sicurezza informatica dei soggetti essenziali. L’obiettivo indicato è arrivare alla piena conformità entro ottobre 2026, intervenendo sulle infrastrutture e sulle procedure per garantire continuità operativa e una risposta adeguata in caso di incidenti o attacchi.

“La sicurezza informatica non è più un aspetto esclusivamente tecnico, ma una componente strategica della gestione portuale: un porto digitale deve essere prima di tutto un porto sicuro”, sottolinea Angelo Mazzotti, direttore della Transizione al Digitale e Sostenibilità Ambientale dell’AdSP.

In questo scenario si inserisce il programma di formazione appena concluso nella sua prima fase. Come spiegano da AP, l’obiettivo non è semplicemente insegnare a utilizzare nuovi software, ma creare all’interno dell’Autorità competenze sufficienti per comprendere, verificare e governare l’intelligenza artificiale. Il personale è stato coinvolto anche sugli aspetti etici e normativi dell’AI, imparando a formulare richieste efficaci e, soprattutto, a verificare l’attendibilità dei risultati prodotti dagli strumenti.

“Investire nelle tecnologie avanzate richiede parallelamente la creazione di una cultura organizzativa capace di accoglierle, riducendo le resistenze al cambiamento e garantendo un utilizzo etico, responsabile e consapevole degli strumenti”, afferma il presidente dell’AdSP Francesco Benevolo.