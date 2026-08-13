Dopo settimane di caldo e afa, la svolta: in Romagna temperature in calo dal 17 agosto

La Romagna si avvicina a Ferragosto ancora sotto la cappa del caldo e dell’afa. Dopo settimane caratterizzate da temperature elevate, umidità e notti spesso difficili da affrontare, però, all’orizzonte compare finalmente una possibile via d’uscita. La svolta potrebbe arrivare subito dopo Ferragosto, tra domenica 16 e lunedì 17 agosto, quando l’anticiclone africano potrebbe iniziare a perdere terreno sotto la spinta di correnti più fresche e instabili.

Non è ancora il momento di parlare di vera e propria fine dell’estate, né di una rinfrescata generalizzata e duratura. Ma la tendenza verso la seconda parte della prossima settimana è diventata più concreta. Anche Arpae, nella previsione mensile per la settimana dal 17 al 23 agosto, individua un possibile cambiamento legato all’abbassamento di latitudine del flusso instabile atlantico.

La svolta dopo Ferragosto

La dinamica prevista è quella di un progressivo indebolimento dell’alta pressione che ha garantito la lunga fase calda. Una depressione sull’Europa settentrionale potrebbe favorire la discesa verso sud di correnti più fresche, aprendo la strada a una fase più instabile anche sul Nord Italia.

Il passaggio potrebbe essere tutt’altro che tranquillo. L’arrivo dell’aria più fresca a contatto con quella molto calda e umida presente nei bassi strati potrebbe infatti favorire temporali anche intensi, con la possibilità di forti rovesci, grandinate e raffiche di vento.

Le indicazioni più recenti collocano l’avvio del cambiamento tra il 16 e il 17 agosto, mentre gli effetti sul quadro termico potrebbero diventare più evidenti nei giorni successivi. Resta ancora da capire quanto la perturbazione riuscirà a spingersi verso la Romagna e soprattutto quali zone verranno interessate dai fenomeni più intensi.

“Leggeri spiragli di luce”

A raccontare questa possibile svolta con uno sguardo particolarmente vicino al territorio è anche Pierluigi Randi, meteorologo romagnolo, che sui social parla di “leggeri spiragli di luce”.

Randi invita però a non aspettarsi una rivoluzione immediata: “La felpa serale potrà restare tranquillamente in armadio, ma almeno climatizzatori e ventilatori potrebbero (non da subito però) uscire per qualche giorno dal reparto di rianimazione”.

Una battuta che fotografa bene il possibile scenario: il caldo non sparirà all’improvviso, ma potrebbe finalmente perdere intensità, lasciando spazio a qualche giornata più respirabile.

Sulla stessa linea anche Meteoroby, che parla della “luce in fondo al tunnel” e indica nei prossimi giorni un “calo significativo delle temperature”, accompagnato anche dal possibile ritorno dei temporali.

Sono indicazioni che si inseriscono in una tendenza più ampia già evidenziata dalle previsioni regionali: la settimana dal 17 al 23 agosto potrebbe segnare un cambio di configurazione atmosferica sull’Emilia-Romagna.

Prima, però, c’è ancora Ferragosto

Il sollievo, dunque, non arriverà prima di Ferragosto. Il fine settimana resta pienamente estivo, con caldo e afa ancora protagonisti.

In Emilia-Romagna la fase rovente ha già portato nei giorni scorsi valori molto elevati, con temperature prossime ai 38-39 gradi nelle aree più esposte. Le previsioni aggiornate confermano che il caldo resterà protagonista ancora per qualche giorno, prima dell’avvicinamento della perturbazione.

Sulla costa romagnola il problema principale continua però a essere anche quello delle temperature notturne, perché il sollievo dopo il tramonto è spesso limitato dall’umidità e da minime ancora elevate. Ed è proprio su questo aspetto che la possibile svolta potrebbe essere più apprezzata da chi vive nelle città e lungo la costa.

Temporali, la seconda faccia della svolta

Il passaggio dall’aria calda a quella più fresca presenta però un rovescio della medaglia. Più energia e maggiore contrasto tra le masse d’aria significano anche maggiore possibilità di fenomeni temporaleschi intensi.

Per questo, mentre il calo delle temperature rappresenta la notizia attesa da chi sta sopportando settimane di caldo, bisognerà seguire con attenzione l’evoluzione dei temporali.

Al momento non è possibile stabilire con precisione se e dove la Romagna verrà interessata dai fenomeni più forti. A diversi giorni di distanza, infatti, possono ancora cambiare traiettoria della perturbazione, orari e distribuzione delle precipitazioni.

La tendenza generale, però, appare sempre più leggibile: dopo Ferragosto il regime atmosferico potrebbe cambiare.

Finalmente notti più vivibili?

È probabilmente questa la prospettiva più attesa sulla costa romagnola. Non necessariamente arriveranno giornate fresche. E non è detto che l’estate lasci spazio a una lunga fase instabile. Ma anche qualche grado in meno, soprattutto nelle ore notturne, potrebbe rappresentare una differenza enorme dopo una fase così lunga di caldo e afa.

La possibile svolta, insomma, ha due facce: da una parte il ritorno di temperature più contenute e di condizioni più vivibili, dall’altra il rischio di temporali anche intensi nel momento in cui l’aria fresca entrerà in contatto con quella rovente e umida accumulata sulla Romagna.

Per ora la data da cerchiare sul calendario resta quella del 17 agosto, con una possibile evoluzione più instabile nei giorni successivi. Saranno gli aggiornamenti delle prossime 48-72 ore a chiarire quanto il cambiamento sarà incisivo e, soprattutto, quanto riuscirà a coinvolgere direttamente la Romagna.