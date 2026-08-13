Ravenna, controlli della Polizia Locale nell’ex deposito Samea: trovati tende e materassi

Tende, materassi e altri materiali utilizzati per allestire giacigli di fortuna. È quanto hanno trovato gli agenti della Polizia Locale di Ravenna durante un controllo effettuato nella mattinata di oggi, giovedì 13 agosto, nell’area dell’ex deposito edile Samea di via Perilli, struttura da tempo inutilizzata e in condizioni di abbandono.

Il sopralluogo rientra nei servizi di controllo del territorio e di prevenzione predisposti dalla Polizia Locale, con particolare attenzione agli immobili e agli spazi cittadini maggiormente esposti a fenomeni di degrado e utilizzo improprio.

Gli agenti hanno verificato in particolare l’area esterna dello stabile, concentrandosi sulle zone verdi e sugli spazi più defilati. Nel corso dell’ispezione sono stati individuati diversi elementi che fanno pensare a una possibile permanenza di persone nell’area. Al momento del controllo non è stata trovata nessuna persona, né all’interno dello stabile né nelle immediate vicinanze.

Dopo il sopralluogo si è quindi proceduto alla pulizia dell’area, mentre la situazione è stata documentata dagli agenti nell’ambito dell’attività di monitoraggio degli immobili abbandonati.