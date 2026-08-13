Ravenna, furti per quasi 10mila euro all’ESP: denunciati due uomini

Quasi 10mila euro di merce sottratta tra superalcolici e prodotti di cosmesi, con una tecnica studiata per aggirare i sistemi di sicurezza del negozio. È quanto hanno ricostruito i Carabinieri della Stazione di Ravenna al termine di un’attività investigativa che ha portato alla denuncia alla Procura della Repubblica di due cittadini stranieri di 42 e 25 anni, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine, residenti fuori provincia e ritenuti i presunti responsabili di due consistenti furti messi a segno all’interno del centro commerciale ESP.

L’indagine è partita dalla denuncia del responsabile di un esercizio commerciale del centro, che aveva segnalato un ingente ammanco di merce, quantificato in quasi 10mila euro.

I militari hanno quindi avviato gli accertamenti, riuscendo a ricostruire anche la particolare modalità con cui sarebbero stati messi a segno i furti. I due, che hanno agito in momenti diversi e non in concorso tra loro, avrebbero utilizzato un sistema preciso per evitare l’attivazione degli allarmi interni.

Il carrello della spesa veniva lasciato all’esterno della barriera delle casse, appena fuori dall’uscita del negozio. I due entravano quindi nel punto vendita a mani vuote e prelevavano dagli scaffali i prodotti da rubare. Successivamente facevano la spola tra l’interno e l’esterno, riempiendo progressivamente il carrello.

In questo modo riuscivano a eludere l’attivazione dei sistemi d’allarme interni. Una volta terminata la raccolta della merce, uscivano dal centro commerciale e caricavano rapidamente la refurtiva su un’autovettura, per poi allontanarsi.

Per arrivare all’identificazione dei due presunti autori, i Carabinieri hanno analizzato decine di ore di filmati delle telecamere di videosorveglianza, incrociando le immagini con i dati dei varchi stradali e con le informazioni presenti nelle Banche Dati.

Gli accertamenti hanno permesso ai militari di identificare i due soggetti, ritenuti responsabili dei due furti avvenuti all’interno dell’ESP. Nel corso dell’attività investigativa i Carabinieri sono riusciti inoltre a recuperare parte della refurtiva sottratta.