Re Carlo ricorda Carlin Petrini e quell’abbraccio in piazza a Ravenna: “Lo ricorderò sempre come l’ho visto lì”

C’è un’immagine della visita di Re Carlo III a Ravenna, il 10 aprile 2025, che oggi assume un significato ancora più intenso. È quella dell’incontro tra due uomini di nome Carlo: il sovrano britannico e Carlin Petrini, fondatore di Slow Food. Un abbraccio spontaneo, lontano dai rigidi rituali del protocollo, avvenuto nel cuore della città e rimasto impresso tra i momenti più significativi di quella giornata.

A riportarlo alla memoria è ora una lettera personale che Re Carlo III ha inviato a Chiara Petrini, sorella di Carlin, scomparso lo scorso maggio a 76 anni. Nella missiva, firmata dal sovrano con la sigla «Charles K.», Carlo III ricorda con particolare affetto proprio l’incontro ravennate.

“Lo ricorderò sempre come l’ho visto a Ravenna un anno fa“, scrive il Re, ricordando la visita ufficiale in Italia durante la quale Petrini gli presentò numerosi produttori in una piazza. Un passaggio che rende ancora più speciale quella fotografia dell’incontro ravennate.

Quel giorno Petrini era a Ravenna per accompagnare il sovrano alla scoperta delle eccellenze agroalimentari del territorio. In piazza del Popolo erano presenti produttori locali e realtà legate alla filosofia di Slow Food, con alcune delle specialità simbolo della Romagna. Re Carlo, da sempre particolarmente attento ai temi dell’agricoltura sostenibile e della tutela della biodiversità, aveva incontrato gli agricoltori e assaggiato alcune produzioni del territorio.

Ma più dei prodotti e del programma ufficiale, a restare negli occhi fu quell’abbraccio tra i due amici. Un gesto semplice e inatteso. Ora quel ricordo torna nelle parole del sovrano. Nella lettera a Chiara Petrini, Carlo III definisce la conoscenza di Carlin “una delle più grandi gioie della mia vita” e ricorda il fondatore di Slow Food come una persona “meravigliosamente irresistibile e incontenibile”.