Ronaldinho al Ravenna, il presidente Cipriani: «Non è una giocata di marketing. Diventerà socio e scenderà in campo»

Non è più soltanto il nome che ha fatto il giro del mondo accanto a quello del Ravenna. Ronaldinho si prepara a incontrare per la prima volta la città che lo ha accolto nel nuovo progetto giallorosso, e giovedì 20 agosto sarà il protagonista della presentazione ufficiale della squadra, in programma a Marina di Ravenna dalle 20 sulla spiaggia davanti al piazzale della Marina.

Ma dietro all’operazione c’è molto di più di un evento destinato a richiamare migliaia di persone e a proiettare Ravenna sotto i riflettori internazionali. Il campione brasiliano, secondo quanto spiega Ignazio Cipriani, presidente del Ravenna FC, diventerà socio del club e il suo coinvolgimento sarà parte integrante di un progetto che punta a cambiare dimensione alla società.

È lo stesso presidente a raccontare il significato dell’operazione, l’impatto mediatico che ha già avuto e quello che Ronaldinho può rappresentare per il futuro del Ravenna. E conferma anche un’altra prospettiva destinata a far sognare i tifosi: il brasiliano tornerà a indossare gli scarpini e, nelle intenzioni del progetto, giocherà una partita ufficiale da professionista con il Ravenna, con l’obiettivo dichiarato di provare a segnare l’ultimo gol della sua carriera.

“L’impatto mediatico di questa operazione è stato incredibile, inutile girarci intorno. Quando vedi il nome di Ravenna affiancato a quello di Ronaldinho sulle testate internazionali mentre tutto il mondo parla dei Mondiali FIFA, un po’ di effetto te lo fa. Però, al di là dei titoli dei giornali, per me questa è prima di tutto una cosa personale. Dinho è stato il giocatore che ha fatto innamorare tutta la mia generazione al gioco del calcio. Portarlo qui, far sì che le persone tornino a guardare a questa realtà con questo entusiasmo, è la chiusura di un cerchio dopo ventiquattro anni passati negli Stati Uniti. Ravenna per me è casa. Sono certo che farà innamorare anche i ragazzi di Ravenna e che li porti a tifare per la squadra della loro città. Tutta questa visibilità fa un bene enorme alla città e dà una spinta pazzesca ai nostri sponsor; vedere il nostro territorio e chi investe nel club su un palcoscenico globale del genere deve renderci tutti molto orgogliosi. Adesso arriva il momento più bello: Ronaldinho incontrerà Ravenna e la sua gente. Giovedì vorrei vedere tantissime persone accanto alla squadra, perché non sarà una serata soltanto del club. Sarà un momento storico per tutta la città e credo che vada vissuto insieme.»

«Questa non è una semplice mossa di facciata o una “giocata” di marketing per far parlare di noi – prosegue il presidente – Ronaldinho diventerà socio del Ravenna. Questo è il punto centrale dell’operazione. C’è un’amicizia, ci conosciamo da tempo e questo ha reso tutto più spontaneo. In più ha deciso di fare un regalo immenso a questa città e alla sua nuova squadra: scenderà in campo per una partita ufficiale da professionista con il Ravenna. Giocherà con un obiettivo chiaro e romantico: provare a segnare il suo ultimo gol in carriera. Lo fa col cuore, per riempire lo stadio e soprattutto per riavvicinare i tifosi e far innamorare i ragazzini di questa maglia. Vuole portare la sua allegria contagiosa direttamente sul nostro campo”.

L’ingresso del fuoriclasse brasiliano viene quindi presentato come un tassello di un progetto più ampio, che punta a costruire una società strutturata e ambiziosa anche oltre l’effetto mediatico dell’operazione. «Non ci fermiamo di certo all’effetto novità. Questo è il punto di partenza per qualcosa di molto più strutturato. Insieme a me c’è il fondo Black Duck. Con loro stiamo portando un approccio modernissimo basato sui dati e sull’intelligenza artificiale per lo scouting, che unito all’esperienza di una leggenda come Ariedo Braida e al lavoro del nostro direttore sportivo Davide Mandorlini ci dà una marcia in più. Abbiamo un gruppo di lavoro molto affiatato che vive per il Ravenna. Vogliamo strutture all’altezza e uno stadio vivo. Se una persona come Ronaldinho decide di diventare socio del Ravenna significa che crede nel progetto e nel suo futuro. Per noi è una certificazione molto forte: dimostra che il progetto è solido, credibile e guarda lontano. Il nostro percorso è chiaro e sappiamo esattamente dove vogliamo arrivare e lavoriamo ogni giorno per costruire questa realtà.»

Giovedì il primo incontro con la città

Intanto cresce l’attesa per giovedì 20 agosto, quando il Ravenna FC presenterà ufficialmente la prima squadra. La società ha scelto la spiaggia antistante il piazzale della Marina per una serata che vuole essere molto più di una semplice presentazione.

La festa inizierà già nel pomeriggio con Studio Delta Live, accompagnando il pubblico verso lo spettacolo serale tra musica, intrattenimento e momenti dedicati alla squadra. Sul palco saliranno la prima squadra, la dirigenza, lo staff tecnico e i ragazzi del settore giovanile.

Poi arriverà il momento più atteso: Ronaldinho incontrerà per la prima volta dal vivo i suoi nuovi tifosi e riceverà il benvenuto del popolo giallorosso.