Silvano Verlicchi: “Gestione raccolta rifiuti. Chi fa cosa e chi risponde su cosa”

In materia di servizi pubblici, come nel caso della gestione raccolta rifiuti, le responsabilità e i ruoli sono molto definiti e chiari per quadro normativo di legge e contrattuali: spetta indiscutibilmente alla parte pubblica (il Comune e la Politica) definire gli standard, gli obiettivi e il livello di decoro che l’amministratore pubblico desidera avere per il proprio territorio di competenza, mentre il Gestore Hera Ambiente è un esecutore industriale, non il decisore politico.

In specifico:

1. il Comune (Committente e Controllore): Il Comune, azionista Hera, quando indossa la veste di Autorità Concedente e Committente, ha la responsabilità ultima verso i cittadini-contribuenti.

Cosa fa: definisce i bisogni; Pianifica le risorse; Controlla e vigila.

Di cosa risponde: risponde politicamente e amministrativamente di fronte alla Comunità della qualità complessiva della vita urbana, delle scelte strategiche di gestione e della congruità delle tariffe applicate.

2. Hera (il Gestore/Esecutore ) è il partner industriale che ha ricevuto l’affidamento del servizio su base di una gara e di un contratto a lungo termine (anni 15).

Cosa fa: fa legittimamente il proprio mestiere di multi utility quotata in borsa. Applica i regolamenti e presenta bilanci annuali con utili record. Dal punto di vista industriale, un successo.

Esegue il servizio nel rispetto del contratto; ottimizza i processi per garantire gli standard richiesti dal Comune; segnala le criticità: evidenzia al Comune i problemi che impediscono il corretto svolgimento del servizio.

Di cosa risponde: risponde civilmente e contrattualmente al Comune (e ad Atersir) del mancato rispetto degli indicatori di qualità previsti dal contratto. Rischia penalità economiche se non rispetta i patti.

In sintesi: il Comune decide “cosa” vuole ottenere e controlla che avvenga; Hera decide “come” organizzare il lavoro per ottenerlo al meglio.

Chiarito ciò ora intendo evidenziare che la situazione rifiuti e decoro urbano, a Lugo, è assai critica. A Sindaco, Assessori e alla politica dico che le cose non vanno per niente bene. Tutto questo non è accettabile.

Se la città e il territorio sono sporchi, la responsabilità è del Gestore che non sta applicando il contratto. È invece del Comune se il contratto stipulato a monte prevede passaggi e servizi insufficienti per le reali e nuove esigenze del territorio.

In questi ultimi anni, il principio europeo in base al quale “chi inquina paga” si è trasformato nella norma locale del “chi lavora facendo differenziata a casa, ed è solvente, paga per tutti e subisce il disservizio”.

Se un servizio pubblico costa di più, deve funzionare meglio. Chiedere di rivedere le posizioni in essere, trasparenza sui costi, pretendere standard di pulizia elevati e tutelare le famiglie e i vari esercenti-utenti adempienti non è una concessione: è il dovere primario di chi amministra la cosa pubblica.

La politica con la P maiuscola non può nascondersi dietro la complessità burocratica dei calcoli Arera o dei passaggi Atersir. Se il territorio si sporca, si intensifichino i controlli, si puniscano i trasgressori e si imponga al Gestore di raccogliere con più frequenza, senza trasformare la pulizia necessaria in un ulteriore balzello in bolletta.

Stiamo vivendo in una epoca dove tutto è molto più complicato: le persone sono sempre più esigenti e arrabbiate. Fare il pubblico amministratore locale non è facile per nessuno. Servono competenza, pazienza, lungimiranza, grande capacità d’ascolto e discernimento.

Dall’opinione pubblica è sempre più avvertita la necessità che Sindaci e Assessori tornino a fare i rappresentanti delle Comunità locali e non i semplici recettori delle decisioni del Gestore Hera.

I cittadini-contribuenti non pretendono dagli amministratori pubblici locali di fare l’impossibile. Si chiede rispetto, equità e un territorio decoroso. Continuare a menare il can per l’aia o fare finta che tocchi ad altri, non è tollerabile!