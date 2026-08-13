Torna la Festa de L’Unità a Castiglione di Cervia: otto giorni tra politica, musica e gastronomia

Dal 17 al 24 agosto, l’Arena “Palma d’Oro” diventerà il teatro della Festa de L’Unità di Castiglione di Cervia, dove oltre 100 volontari daranno vita a otto serate consecutive di incontri, dibattiti e convivialità. Organizzata dal Partito Democratico dell’Unione comunale di Cervia e dal circolo di Castiglione di Ravenna, la manifestazione è uno spazio aperto di confronto politico.

Si partirà martedì 18 agosto con i sindaci Alessandro Barattoni di Ravenna, Mirko Boschetti di Cervia, Matteo Gozzoli di Cesenatico, che risponderanno alle domande della giornalista Ilaria Bedeschi per fare il punto sulle sfide amministrative e sulle risposte concrete da dare ai cittadini. Venerdì 21 agosto i riflettori si accenderanno, invece, sulla politica regionale con la partecipazione del Presidente dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale, che sarà intervistato dal giornalista Gianluca Rossi.

Ogni sera lo stand gastronomico proporrà i grandi classici della cucina romagnola. Quest’anno il menù vedrà la conferma ogni sera di rane e anguille in brodetto, vere e proprie eccellenze e specialità culinarie di Castiglione. A fare da cornice a queste otto serate ci saranno, poi, l’intrattenimento musicale dal vivo e la tradizionale pesca gigante.