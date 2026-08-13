Tutti d’accordo per la messa in sicurezza del tratto di via Romea che conduce a via Garigliano
Nell’ultima seduta del 6 agosto, prima della ripresa nel mese di settembre, il Consiglio comunale di Ravenna ha chiuso i suoi lavori approvando all’unanimità la mozione presentata dal capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi, perché sia messo in sicurezza il tratto di via Romea che conduce a via Garigliano.
I residenti avevano segnalato che qui, a causa dell’intenso traffico automobilistico su un senso unico di marcia a doppia corsia, avvengono di frequente collisioni o incidenti, o comunque esiste il rischio, ai danni sia dei conducenti, sia, soprattutto, delle numerose persone che attraversano la carreggiata sulle apposite strisce pedonali.
La mozione di Ancisi descriveva dettagliatamente le cause del fenomeno, avanzando anche specifiche proposte di rimedio della situazione, già discusse nella commissione consiliare n. 8 competente in materia. Qui l’assessore Massimo Cameliani aveva enunciato alcune ipotesi risolutive, largamente condivise dai consiglieri ed esperti intervenuti, poi confluite nel testo finale presentato in Consiglio comunale da Ancisi.
Lo stesso leader di Lista per Ravenna illustra le soluzioni possibili:
- modificare la tipologia della sosta nel tratto compreso tra via Natisone e via Panfilia, portandola da ortogonale all’asse stradale a spina di pesce;
- riservare la corsia lato parcheggi alle sole manovre di entrata/uscita dagli stalli di sosta, convogliando il flusso veicolare su un’unica corsia di marcia (lato numeri civici dispari);
- regolamentare l’intersezione via Romea/via Crocetta istituendo il “dare precedenza” per il traffico proveniente da via Cesarea, in modo che si abbia una diminuzione della velocità di percorrenza e si presti pertanto una maggiore attenzione alla presenza di pedoni intenti ad attraversare la strada sui passaggi pedonali presenti;
- massimizzare la visibilità dell’attuale segnaletica orizzontale e verticale degli attraversamenti pedonali stessi, utilizzando come segnaletica orizzontale l’utilizzo di laminato plastico (attraversamenti pedonali su base rossa e zebrature bianche) e come segnaletica verticale quella sperimentale avente un bordo giallo/verde in pellicola di classe 2 speciale fluororifrangente;
- per l’attraversamento pedonale ubicato in prossimità di via Garigliano, oltre agli interventi sopra richiamati, valutare l’eventuale installazione di un impianto semaforico dedicato, compatibilmente con la possibilità di coordinarne il funzionamento con l’impianto esistente posto a valle, in prossimità dell’uscita del distributore di carburante: tale valutazione dovrà tenere conto dei volumi di traffico, della distanza tra i due impianti (pari a circa 100 metri) e della compatibilità delle relative fasi semaforiche, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare e pedonale.
Approvando tali proposte, il Consiglio comunale ha chiesto al sindaco e alla giunta di darvi seguito con sollecitudine.