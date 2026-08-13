Vandalismi alla Collegiata di Lugo. Parroco, comunità islamica e sindaca fanno fronte comune: “Non diamo per perso nessuno”

Di fronte agli atti vandalici compiuti da alcuni giovanissimi all’interno della Collegiata di Lugo, la risposta della città passa da un fronte comune. Il parroco Don Leonardo Poli, il rappresentante della comunità islamica lughese Kareem Oshoala e la sindaca Elena Zannoni hanno firmato una lettera congiunta nella quale condannano con fermezza quanto accaduto e indicano nell’educazione e nella responsabilità condivisa la strada da seguire.

La presa di posizione arriva dopo l’ultimo episodio, avvenuto il 31 luglio, quando don Leonardo aveva sorpreso cinque ragazzi, tra i 12 e i 15 anni, due ragazze e tre ragazzi, alcuni italiani e altri nordafricani, mentre si aggiravano intorno all’altare. Alla vista del sacerdote il gruppo era fuggito. Secondo quanto ricostruito nei giorni successivi, erano stati danneggiati un candelabro nuovo del valore di circa 2mila euro, raggiunto anche da sputi, una cassetta delle offerte, scassinata, mentre una seconda era stata forzata senza riuscire ad aprirla. Erano state inoltre danneggiate alcune candele di plastica. Il parroco aveva presentato denuncia alla Polizia, mettendo a disposizione anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Episodi analoghi, seppure meno gravi, si erano verificati nelle settimane precedenti.

In attesa dell’installazione di un sistema di allarme in grado di proteggere il presbiterio, don Leonardo ha quindi deciso di tenere chiusa la Collegiata durante il giorno dopo la messa del mattino. Una scelta temporanea, legata alla necessità di tutelare il luogo di culto dopo le ripetute intrusioni vandaliche.

È in questo contesto che arriva la lettera congiunta, nella quale i tre firmatari sottolineano innanzitutto la volontà di «preservare il benessere, la sicurezza e la stabilità dell’intera comunità lughese».

«Biasimiamo e stigmatizziamo con fermezza gli atti compiuti da alcuni giovani all’interno della Chiesa della Collegiata. Sono gesti che non possono essere minimizzati né tollerati. Davanti a quanto accaduto, intendiamo fare fronte comune e rafforzare, ciascuno per il proprio ruolo, quel presidio educativo che deve prevenire e intervenire laddove evidentemente è mancato».

Il messaggio insiste quindi sull’importanza dell’unità della comunità come strumento educativo: «L’unità di una comunità permette di accompagnare, correggere ed educare i disagi che la fragilità genera in gesti di violenza».

Nella lettera viene inoltre separata con chiarezza la responsabilità dei singoli dagli insegnamenti religiosi: «Nessuna religione invita a distruggere i simboli o i luoghi di culto di un’altra confessione. Quando accade, siamo di fronte a distorsioni e interpretazioni dell’uomo, non agli insegnamenti della fede».

E il giudizio sui comportamenti è netto: «Violenza, vandalismo, abuso e sopraffazione non appartengono al vivere insieme».

Il documento indica quindi i valori sui quali costruire una risposta condivisa: «Le nostre comunità si riconoscono invece nella convivenza, nella pace, nel rispetto reciproco, nel contrasto all’odio e nella solidarietà. È su questi valori che vogliamo costruire il nostro impegno comune».

L’obiettivo dichiarato è mettere in campo tutte le risorse disponibili, dai servizi sociali ed educativi al dialogo con le famiglie, fino al coinvolgimento delle comunità e al sostegno di altri ragazzi, ragazze e insegnanti. «Perché quando le persone si assumono insieme la responsabilità del bene comune, possono essere la risposta più forte all’ingiustizia e alla marginalità».

La lettera affronta anche il tema della denuncia. «Riteniamo inevitabile la scelta di sporgere denuncia: episodi di questo tipo non possono essere accettati; ma siamo altrettanto consapevoli che, quando si parla di giovanissimi, non sarà certo un percorso giudiziario, da solo, a ristabilire la giusta direzione».

Don Leonardo Poli richiama quindi la necessità di un intervento quotidiano sul piano educativo: «Occorrono un lavoro quotidiano, educativo e consapevole, la presenza di adulti e la responsabilità di tutta la comunità – dichiara Don Leo -. Stimando quanto già in atto, aiuto allo studio, doposcuola, progetti per le medie di scuola-lavoro, attività ricreative di aggregazione guidata. Sostegno concreto allo sviluppo».

Il rappresentante della comunità islamica a Lugo, Kareem Oshoala, ribadisce a sua volta la condanna dell’accaduto, invitando a non trasformare l’episodio in una contrapposizione tra comunità.

«La comunità islamica esprime la più ferma condanna dell’atto vandalico compiuto – dichiara Kareem Oshoala -. Violenza e vandalismo non sono il frutto di nessuna religione, etnia e cultura. Rappresenta una ferita dell’intera cittadinanza che tuttavia non deve diventare una spaccatura nell’armonia della comunità. È doveroso che ciascuno di noi, in diversi ambiti, si impegni educativamente affinché episodi simili non si verifichino più».

La sindaca Elena Zannoni sottolinea invece la necessità di intervenire soprattutto sui più giovani, evitando di considerarli irrecuperabili: «Siamo pronti a fare la nostra parte, mettendo al tavolo i nostri servizi sociali ed educativi, insieme alla volontà già espressa di potenziare il presidio del territorio – dichiara Elena Zannoni -. Quando parliamo di ragazzi che potrebbero essere ancora alle scuole medie, darli per persi sarebbe un fallimento per tutti. Dovranno comprendere e assumersi la responsabilità delle proprie azioni, ma allo stesso tempo avere l’opportunità di essere accompagnati e sostenuti da un percorso educativo. Vogliamo che Lugo resti unita e sia davvero “il villaggio che fa crescere i bambini”».

La lettera si chiude con un’affermazione condivisa: «Noi ci siamo». E ancora: «Insieme, con chiarezza e a gran voce».

Il parroco, il rappresentante della comunità islamica e la sindaca ribadiscono quindi che «non ci sono spazi per minimizzare o tollerare azioni che, prima ancora di colpire un luogo o un simbolo religioso, danneggiano la convivenza di tutti». Un passaggio che viene esteso anche alla popolazione straniera e di seconda generazione residente a Lugo: «E danneggiano anche quella grande parte della popolazione straniera o di seconda generazione che vive a Lugo nel rispetto delle regole, è integrata e partecipa ogni giorno alla vita economica, sociale e civile della nostra città».

La conclusione torna sul doppio binario della responsabilità e dell’educazione: «Non diamo per perso nessuno, ma senza sconti sul rispetto delle regole della convivenza civile».