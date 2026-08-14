A SPASS – Discover Romagna by bus: escursione da Cervia a Mercato Saraceno con guida, degustazione in azienda e omaggio a Ornella Vanoni

A SPASS – Discover Romagna by bus promossa da Destinazione Turistica Romagna e Start Romagna per l’estate 2026 propone per giovedì 20 agosto un’escursione da Cervia a Mercato Saraceno con bus e guida: degustazione in azienda e concerto omaggio a Ornella Vanoni.

Una serata musicale in un borgo circondato da vitigni che danno vita ai migliori vini della Regione: si potrà partire da Cervia e Milano Marittima alle 18.00, alla volta di Mercato Saraceno, riconosciuta come “Città del Vino” dal 2022 con una tradizione enologica di grande valore: Sangiovese DOC, Trebbiano, Cabernet Sauvignon DOC, e ovviamente anche Famoso DOC, vitigno autoctono recuperato e custodito con orgoglio come testimonianza identitaria della valle.

La visita inizia in una cantina di Mercato Saraceno, dove i profumi del vino e i racconti della tradizione enologica locale culminano in una degustazione di eccellenze enogastronomiche, fra vini e specialità del territorio. Una volta terminata la degustazione in cantina, ci si sposta a Montecastello per il concerto di Rossella Cappadone Quartet, un omaggio all’immensa Ornella Vanoni intitolato Un filo di trucco, un filo di tacco: uno spettacolo raffinato ed emozionante per omaggiare una delle voci più iconiche e senza tempo della canzone italiana. Inizio concerto ore 21.15, in collaborazione con la seguitissima rassegna Borgo Sonoro.

È richiesta la prenotazione esclusivamente online, alla pagina bit.ly/aspassborgosonoro, entro martedì 18 agosto. Il costo per partecipare è di € 35,00 a persona, con biglietto ridotto (3-12 anni, ovviamente senza degustazione) di € 22,00, e gratuità per bambini fino a 2 anni. Il costo comprende: trasporto andata e ritorno pullman, con accompagnatore dal punto di partenza fino al rientro; guida turistica; visita guidata in cantina con degustazione; biglietto per concerto Borgo Sonoro (posti riservati). I punti di pick-up ore 18.00 sono due: Milano Marittima (da viale II giugno, lato opposto parcheggio Mantova) e Cervia (Lungomare G. Deledda, di fronte all’Hotel Conchiglia, in corrispondenza del Conchiglia Lido 186). Al momento della prenotazione, si dovrà selezionare il punto di pick-up per ogni partecipante.