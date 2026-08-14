Barattoni sui migranti in arrivo: “Ravenna non è certo il porto più vicino, il numero di arrivi supera l’intera passata legislatura”

Il 18 agosto arriverà a Ravenna la nave Humanity I della Ong tedesca Sos Humanity con 73 migranti a bordo salvati nel Mediterraneo fra Malta e Lampedusa.

All’ANSA il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni ha dichiarato al proposito: “Ravenna non è certo il porto più vicino, ma cercheremo di costruire tutto il percorso perché tutto funzioni al meglio dopo un viaggio disagevole e mi permetto di dire disumano. Non credo che sia umano far navigare fino al Nord Italia con il caldo di questi giorni persone recuperata in mare al sud del Mediterraneo”.

“Abbiamo una procedura concordata con Croce Rossa e Ausl Romagna sulla gestione dei nuovi approdi che dopo l’introduzione delle nuove regole lo scorso 12 giugno causano rallentamenti perché le procedure di screening sono diverse e più approfondite e richiedono più tempo” ha aggiunto. “In passato ci sarebbero volute poche ore, questa volta probabilmente serviranno due giorni”.