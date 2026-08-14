Centri estivi 2026: oltre 54 mila euro dal Comune di Cervia per sostenere le famiglie
La Giunta comunale di Cervia ha deliberato le modalità di sostegno alle famiglie i cui figli frequentano i centri estivi accreditati e riconosciuti per l’estate 2026. Per il 2026 l’Amministrazione ha scelto di incrementare significativamente le risorse disponibili, stanziando 54.459,98 euro, rispetto ai 42.134 euro del 2025.
L’Amministrazione comunale non gestisce direttamente i centri estivi, ma sostiene i servizi proposti dai soggetti privati attraverso un sistema di accreditamento, mantenendo un ruolo di controllo e garanzia della qualità. Un modello che consente di mettere in rete le risorse presenti sul territorio e di offrire alle famiglie un’offerta diversificata, lasciando ai cittadini una maggiore possibilità di scelta.
Le risorse stanziate dal Comune si aggiungono a quelle regionali previste dal “Progetto regionale per il contrasto delle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro”, al quale l’Amministrazione comunale di Cervia ha aderito. Il progetto della Regione Emilia-Romagna prevede per le famiglie con ISEE inferiore a 26.000 euro un contributo fino a 100 euro a settimana, per un massimo di 300 euro.
Per l’estate 2026 anche il contributo comunale sarà destinato alle famiglie con ISEE inferiore a 26.000 euro, in analogia a quanto previsto dal bando regionale, e verrà corrisposto per un massimo di 5 settimane, anche non consecutive.
Sono previsti differenti rimborsi settimanali in base alla tipologia di frequenza: 85 euro per la giornata intera con pasto, 68 euro per la giornata intera senza pasto, 50 euro per la mezza giornata con pasto e 38 euro per la mezza giornata senza pasto. Alle famiglie con più di un figlio frequentante un centro estivo accreditato è inoltre riconosciuta una maggiorazione del 30 per cento del rimborso settimanale previsto, da applicarsi per ciascun figlio, e non più dal secondo figlio frequentante, come accadeva fino al 2025. La decisione di prevedere la maggiorazione del 30 per cento per ciascun figlio è scaturita dall’analisi dei dati raccolti lo scorso anno da un’indagine di customer satisfaction, dalla quale è emerso il tema della sostenibilità econonomica per i nuclei con più figli.
I rimborsi verranno corrisposti a consuntivo, previa presentazione di regolare domanda online, a seguito di apposito bando, dal 31 agosto al 30 settembre 2026. Alla domanda dovranno essere allegati la dichiarazione di frequenza rilasciata dal gestore del centro e la copia delle ricevute di pagamento.
L’assessore alle Politiche educative Cesare Zavatta commenta: “I centri estivi rappresentano un servizio fondamentale per le famiglie, soprattutto in un territorio come il nostro, dove durante la stagione turistica le esigenze di conciliazione tra vita familiare e lavorativa diventano ancora più rilevanti. Sostenere economicamente la frequenza significa quindi intervenire concretamente a favore delle famiglie, garantendo al tempo stesso a bambine, bambini e ragazzi opportunità educative, di socialità e di crescita anche durante la pausa delle attività scolastiche. Quest’anno abbiamo scelto di aumentare in modo significativo le risorse comunali destinate ai rimborsi, confermando l’attenzione dell’Amministrazione verso questo importante servizio. Il nostro modello, basato sull’accreditamento e sulla collaborazione con i soggetti privati, consente di mettere in rete le risorse presenti sul territorio e di offrire alle famiglie un’offerta diversificata, mantenendo da parte del Comune un ruolo di controllo e di garanzia della qualità. È un sistema che negli anni ha dato risultati positivi e che vogliamo continuare a sostenere, perché crediamo che la possibilità di scegliere tra servizi qualificati e accessibili rappresenti un valore per tutta la comunità”.