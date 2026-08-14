Centri estivi 2026: oltre 54 mila euro dal Comune di Cervia per sostenere le famiglie

Sono previsti differenti rimborsi settimanali in base alla tipologia di frequenza: 85 euro per la giornata intera con pasto, 68 euro per la giornata intera senza pasto, 50 euro per la mezza giornata con pasto e 38 euro per la mezza giornata senza pasto. Alle famiglie con più di un figlio frequentante un centro estivo accreditato è inoltre riconosciuta una maggiorazione del 30 per cento del rimborso settimanale previsto, da applicarsi per ciascun figlio, e non più dal secondo figlio frequentante, come accadeva fino al 2025. La decisione di prevedere la maggiorazione del 30 per cento per ciascun figlio è scaturita dall’analisi dei dati raccolti lo scorso anno da un’indagine di customer satisfaction, dalla quale è emerso il tema della sostenibilità econonomica per i nuclei con più figli.

L’assessore alle Politiche educative Cesare Zavatta commenta: “I centri estivi rappresentano un servizio fondamentale per le famiglie, soprattutto in un territorio come il nostro, dove durante la stagione turistica le esigenze di conciliazione tra vita familiare e lavorativa diventano ancora più rilevanti. Sostenere economicamente la frequenza significa quindi intervenire concretamente a favore delle famiglie, garantendo al tempo stesso a bambine, bambini e ragazzi opportunità educative, di socialità e di crescita anche durante la pausa delle attività scolastiche. Quest’anno abbiamo scelto di aumentare in modo significativo le risorse comunali destinate ai rimborsi, confermando l’attenzione dell’Amministrazione verso questo importante servizio. Il nostro modello, basato sull’accreditamento e sulla collaborazione con i soggetti privati, consente di mettere in rete le risorse presenti sul territorio e di offrire alle famiglie un’offerta diversificata, mantenendo da parte del Comune un ruolo di controllo e di garanzia della qualità. È un sistema che negli anni ha dato risultati positivi e che vogliamo continuare a sostenere, perché crediamo che la possibilità di scegliere tra servizi qualificati e accessibili rappresenti un valore per tutta la comunità”.