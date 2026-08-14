È Ferragosto ma Cervia lancia già il Natale: campagna del Comune per raccontare le festività e vivere la città d’inverno
A Ferragosto, quando Cervia vive uno dei momenti di maggiore affluenza di turisti per la stagione estiva, la città comincia a raccontare il prossimo Natale. Il Comune di Cervia ha infatti avviato una campagna di comunicazione dedicata alle festività di fine anno, con l’obiettivo di invitare i turisti a tornare anche durante l’inverno, per scoprire una Cervia diversa ma capace di conservare la propria identità e la propria capacità di accogliere.
Lo slogan della campagna è questo: “A Natale regalati Cervia”. Sul sito turistico turismo.comunecervia.it, in home page, è già presente un’immagine dedicata al Natale accompagnata dal messaggio: “A Natale regalati Cervia. Da Ferragosto a Natale. Cambia la stagione, ma le emozioni rimangono esattamente le stesse. Segui la voglia di vivere un inverno che sa di estate. Luci, mercatini e l’accoglienza di sempre. Ci vediamo a Natale! Partire per tornare. Una stagione unica, la tua”.
È stata inoltre predisposta la sezione del sito dedicata al Natale, che verrà progressivamente aggiornata con tutte le informazioni e gli appuntamenti del programma delle festività, man mano che saranno definiti.
La campagna si sviluppa anche sui social attraverso i canali Visit Cervia e Visit Milano Marittima, con contenuti pensati per evocare l’atmosfera delle festività e suggerire agli ospiti l’idea di un ritorno in città in una stagione completamente diversa, alla scoperta delle sue iniziative, delle sue attrattive e delle sue bellezze.
Un messaggio natalizio arriva inoltre direttamente dalla spiaggia. Sul litorale, da Tagliata a Milano Marittima, sono previsti passaggi di striscione aereo con il messaggio promozionale dedicato alle festività. A questo si aggiunge la comunicazione attraverso il Fonospiaggia, l’impianto di diffusione sonora presente sul litorale, che in diverse fasce orarie del mattino e del pomeriggio trasmette un invito a tornare a Cervia per scoprire le iniziative del periodo natalizio.
La scelta di avviare la promozione già nel mese di agosto nasce dalla volontà di intercettare gli ospiti nel momento di massima presenza e rafforzare progressivamente il posizionamento di Cervia come destinazione da vivere tutto l’anno, non soltanto durante la stagione balneare.
L’assessora al Turismo Federica Bosi afferma: “A Ferragosto siamo nel momento di massima energia della stagione estiva, con una città piena di persone che hanno scelto Cervia per le proprie vacanze. È proprio questo il momento giusto per lanciare un messaggio semplice: tornate a trovarci a Natale. Da tempo stiamo lavorando per costruire una Cervia viva e attrattiva durante tutto l’anno, e il periodo natalizio rappresenta una parte importante di questo percorso. Vogliamo che chi ci conosce d’estate possa scoprire anche la nostra atmosfera invernale, fatta di luci, eventi, tradizioni, accoglienza e di una città che cambia volto senza perdere la propria identità. Il Natale è anche l’occasione per arricchire la proposta turistica, creare nuove opportunità di visita e rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato. L’obiettivo è costruire, insieme agli operatori e alle realtà del territorio, un prodotto turistico sempre più riconoscibile e capace di attrarre persone anche nei mesi di dicembre e gennaio. Per questo abbiamo scelto di cominciare a raccontare il Natale già adesso. Vogliamo lasciare nella mente dei nostri ospiti estivi un’immagine, una suggestione, una curiosità: quella di una Cervia da ritrovare in un’altra stagione. Perché partire per tornare può diventare un modo nuovo di vivere la nostra città”.
Intanto l’Amministrazione comunale, come anticipato nell’incontro convocato dall’assessora al Turismo a fine luglio, sta raccogliendo informazioni, proposte e contributi per costruire il programma delle festività natalizie. Il percorso proseguirà con il prossimo appuntamento con le Associazioni di categoria, le Pro Loco di Milano Marittima, Cervia, Pinarella e Tagliata e la Fondazione Cervia In per il Turismo, nell’ottica di una progettazione condivisa delle iniziative.