È Ferragosto ma Cervia lancia già il Natale: campagna del Comune per raccontare le festività e vivere la città d’inverno

L’assessora al Turismo Federica Bosi afferma: “A Ferragosto siamo nel momento di massima energia della stagione estiva, con una città piena di persone che hanno scelto Cervia per le proprie vacanze. È proprio questo il momento giusto per lanciare un messaggio semplice: tornate a trovarci a Natale. Da tempo stiamo lavorando per costruire una Cervia viva e attrattiva durante tutto l’anno, e il periodo natalizio rappresenta una parte importante di questo percorso. Vogliamo che chi ci conosce d’estate possa scoprire anche la nostra atmosfera invernale, fatta di luci, eventi, tradizioni, accoglienza e di una città che cambia volto senza perdere la propria identità. Il Natale è anche l’occasione per arricchire la proposta turistica, creare nuove opportunità di visita e rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato. L’obiettivo è costruire, insieme agli operatori e alle realtà del territorio, un prodotto turistico sempre più riconoscibile e capace di attrarre persone anche nei mesi di dicembre e gennaio. Per questo abbiamo scelto di cominciare a raccontare il Natale già adesso. Vogliamo lasciare nella mente dei nostri ospiti estivi un’immagine, una suggestione, una curiosità: quella di una Cervia da ritrovare in un’altra stagione. Perché partire per tornare può diventare un modo nuovo di vivere la nostra città”.