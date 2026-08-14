Il Mediterraneo cambia pelle: il mare sempre più caldo che può trasformare il clima della Romagna

Il Mediterraneo sta cambiando e il termometro del mare racconta una parte importante di questa trasformazione. Acque sempre più calde, ondate di calore marine più frequenti, ecosistemi che si modificano e una quantità crescente di umidità disponibile nell’atmosfera. Un processo che non riguarda un futuro lontano, ma che è già osservabile e che coinvolge direttamente anche le coste della Romagna.

A fare il punto è Roberto Nanni, tecnico meteorologo riminese certificato e socio AMPRO, che definisce il Mediterraneo uno dei principali “hotspot del cambiamento climatico”.

“Le sue acque si stanno riscaldando più rapidamente della media globale degli oceani: il ritmo osservato è nell’ordine di 0,3-0,4 °C per decennio, contro circa 0,2 °C a livello globale”, spiega Nanni. Una differenza tutt’altro che marginale, favorita anche dalla particolare conformazione del bacino mediterraneo, “semichiuso e relativamente poco profondo”, condizioni che contribuiscono a rendere particolarmente evidente il processo di riscaldamento.

Il Mediterraneo ha superato i 20 gradi

C’è poi un dato che, più di altri, aiuta a capire la dimensione del cambiamento. Nel 2023 la temperatura media annua superficiale del Mediterraneo ha superato per la prima volta i 20 °C. “Le osservazioni del CNR indicano inoltre un aumento di oltre 1 °C della temperatura superficiale in circa 25 anni”, sottolinea Nanni, evidenziando come “un’accelerazione particolarmente evidente” sia stata registrata a partire dal 2021.

Numeri che descrivono un Mediterraneo diverso da quello conosciuto soltanto qualche decennio fa. Ma, secondo il meteorologo, per capire davvero cosa significhi questo riscaldamento bisogna guardare oltre la temperatura dell’acqua.

Il mare sta accumulando il calore del cambiamento climatico

“Gli oceani hanno assorbito oltre il 90% del calore in eccesso accumulato dal sistema climatico a causa delle emissioni di gas serra”, spiega Nanni. È uno degli aspetti meno intuitivi del cambiamento climatico. Una quantità enorme dell’energia aggiuntiva prodotta dal riscaldamento globale non rimane nell’atmosfera, ma viene immagazzinata dagli oceani. E una parte di questo calore penetra anche in profondità. “Una parte enorme di questa energia viene quindi immagazzinata nel mare, distribuita anche in profondità e poi lentamente restituita attraverso gli scambi tra oceano e atmosfera”, osserva il tecnico meteorologo.

Da qui una precisazione fondamentale: il mare non cancella il riscaldamento globale. “Il mare, in sostanza, non cancella il riscaldamento: ne assorbe una parte e ne modifica i tempi e le modalità di manifestazione”, sottolinea Nanni.

Più caldo significa anche più umidità nell’atmosfera

Il riscaldamento del Mediterraneo produce però effetti che vanno ben oltre gli ecosistemi marini. “Nel Mediterraneo questo sta già producendo effetti concreti: ondate di calore marine più frequenti e persistenti, cambiamenti negli ecosistemi, maggiore presenza di specie termofile e una crescente vulnerabilità degli ambienti costieri”, spiega Nanni.

E c’è un altro elemento che riguarda direttamente la meteorologia. “Un mare più caldo significa anche maggiore evaporazione e quindi più umidità disponibile nell’atmosfera”, sottolinea il meteorologo. Questo non significa, naturalmente, che ogni fase calda del mare debba tradursi automaticamente in precipitazioni estreme. Ma quando l’umidità elevata incontra determinate configurazioni atmosferiche, può diventare uno degli ingredienti capaci di alimentare fenomeni precipitativi particolarmente intensi.

È un passaggio importante anche per comprendere alcuni degli scenari che possono interessare la costa romagnola: il mare più caldo rappresenta un serbatoio aggiuntivo di energia e vapore acqueo, che può interagire con l’atmosfera quando si verificano le condizioni meteorologiche favorevoli.

Il Mediterraneo come “laboratorio” del cambiamento climatico

È proprio questa combinazione a rendere il Mediterraneo un osservatorio privilegiato. Il cambiamento non si limita alla colonnina di mercurio: coinvolge gli ecosistemi, gli scambi tra mare e atmosfera e, potenzialmente, anche il modo in cui alcuni eventi meteorologici possono svilupparsi. “Il Mediterraneo, quindi, non è semplicemente un mare che diventa più caldo», conclude Nanni. «È uno degli ambienti in cui stiamo osservando in anticipo e con particolare evidenza alcuni dei più importanti segnali del cambiamento climatico globale di origine antropica”.