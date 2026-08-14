Il Terzo Mondo invia 31 colli in Senegal con abbigliamento e forniture varie destinate ai bambini nelle strade di Dakar

Nell’ambito del progetto di cooperazione internazionale “No Future Without Solidarity” promosso dallo Sportello del Sorriso e organizzato dall’associazione Il Terzo Mondo ODV, un container è partito dal porto di Ravenna alla volta del Senegal. Il carico comprende anche i 31 colli contenenti abbigliamento e forniture varie destinati ai bambini e agli adolescenti che vivono per le strade di Dakar, assistiti dall’associazione Taxawu Askane Wi, guidata da Maguette Ndaw.

Charles Tchameni Tchienga, presidente dell’associazione Il Terzo Mondo, ha dichiarato che questa donazione – con abbigliamento, giochi, giocattoli e materiale scolastico – è frutto della generosità di oltre 900 benefattori ravennati che si sono rivolti allo Sportello del Sorriso di Via Grado 30, un servizio gestito dalla stessa associazione che ogni giorno promuove la cultura dell’inclusione sociale e della solidarietà in città.