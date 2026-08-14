L’Amministrazione comunale di Cervia ha portato il tradizionale augurio di Ferragosto all’Arma dei Carabinieri

Nella mattinata odierna, 14 agosto, la Giunta comunale di Cervia al completo, ha portato il tradizionale augurio di Ferragosto all’Arma dei Carabinieri.

Il Sindaco Mirko Boschetti e gli Assessori si sono recati nella sede della Compagnia di Cervia-Milano Marittima, dove sono stati ricevuti dal Comandante, Capitano Umberto Cerracchio, alla presenza anche del Comandante del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna, Maggiore Andrea Coppi, accompagnato da alcuni suoi collaboratori.

Nell’occasione il Sindaco e la Giunta hanno espresso stima e riconoscenza per lo sforzo e la dedizione al dovere profusi da tutte le donne e gli uomini dell’Arma, e per il lavoro svolto al fine di garantire l’ordine pubblico, la legalità e la tutela delle persone, riuscendo ad infondere fiducia e sicurezza nella comunità.