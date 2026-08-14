Massa Lombarda: anziana cade e rimane bloccata in casa, soccorsa grazie all’intervento della Polizia locale
Nel primo pomeriggio di giovedì 13 agosto, la pattuglia infortunistica della Polizia locale della Bassa Romagna è intervenuta per soccorrere una signora anziana in difficoltà nella propria abitazione a Massa Lombarda. La pattuglia è stata allertata da alcuni cittadini allarmati per richieste di aiuto provenienti da una abitazione in una zona residenziale di via della Pace.
I cittadini non erano riusciti a individuare la provenienza della voce, poiché era molto flebile; quando finalmente si è riusciti a individuare l’abitazione da cui proveniva la richiesta di soccorso la Polizia locale è entrata forzando la porta. All’interno dell’abitazione hanno trovata un’anziana signora riversa a terra, impossibilitata a muoversi, forse per una frattura del femore riportata in seguito a una caduta qualche ora prima. La donna è stata immediatamente assistita dagli agenti, che hanno richiesto l’intervento del personale sanitario del 118. Sono stati inoltre contattati anche i familiari della signora.
«Un intervento tempestivo e professionale, reso possibile anche grazie alla segnalazione dei cittadini – sottolinea Mattia Galli, sindaco referente dell’Unione per la Polizia locale -, che dimostra ancora una volta l’importanza della collaborazione tra comunità e forze impegnate quotidianamente nella tutela delle persone più fragili».