Massa Lombarda: anziana cade e rimane bloccata in casa, soccorsa grazie all’intervento della Polizia locale

I cittadini non erano riusciti a individuare la provenienza della voce, poiché era molto flebile; quando finalmente si è riusciti a individuare l’abitazione da cui proveniva la richiesta di soccorso la Polizia locale è entrata forzando la porta. All’interno dell’abitazione hanno trovata un’anziana signora riversa a terra, impossibilitata a muoversi, forse per una frattura del femore riportata in seguito a una caduta qualche ora prima. La donna è stata immediatamente assistita dagli agenti, che hanno richiesto l’intervento del personale sanitario del 118. Sono stati inoltre contattati anche i familiari della signora.