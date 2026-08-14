Quattro nuovi veicoli a zero emissioni destinati ai servizi di pattugliamento dei carabinieri di Cervia

Da alcuni giorni il parco veicoli della Compagnia Carabinieri di Cervia e Milano Marittima è stato integrato con diversi mezzi elettrici. Sono stati infatti ufficialmente consegnati quattro nuovi veicoli a zero emissioni destinati ai servizi di pattugliamento e prevenzione. La nuova assegnazione è composta da due Vespe Piaggio elettriche e due biciclette a pedalata assistita.