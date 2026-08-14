Quattro nuovi veicoli a zero emissioni destinati ai servizi di pattugliamento dei carabinieri di Cervia
Da alcuni giorni il parco veicoli della Compagnia Carabinieri di Cervia e Milano Marittima è stato integrato con diversi mezzi elettrici. Sono stati infatti ufficialmente consegnati quattro nuovi veicoli a zero emissioni destinati ai servizi di pattugliamento e prevenzione. La nuova assegnazione è composta da due Vespe Piaggio elettriche e due biciclette a pedalata assistita.
L’Arma afferma che i nuovi mezzi saranno immediatamente impiegati per garantire la sicurezza di residenti e vacanzieri. La loro versatilità permetterà ai militari di muoversi agevolmente nelle aree a maggiore densità turistica. Gli obiettivi principali dei pattugliamenti saranno il lungomare e le aree pedonali costiere, il centro storico e le zone a traffico limitato e i parchi cittadini
“Questa iniziativa inserisce in una più ampia strategia nazionale dell’Arma dei Carabinieri, da tempo in prima linea nella tutela dell’ambiente. L’introduzione di veicoli a propulsione elettrica risponde alla necessità di coniugare l’efficacia del controllo del territorio con il rispetto dell’ecosistema locale. I nuovi mezzi permetteranno di effettuare un servizio di prossimità silenzioso, non inquinante e a stretto contatto con i cittadini e di intervenire rapidamente anche nei punti più congestionati dal traffico estivo. L’operazione punta a incrementare la percezione di sicurezza dei turisti” si legge in una nota ufficiale dell’Arma.